Pour rassurer les parents chinois, les Maitres Laitiers tablent sur la blockchain

Et si l'alliance entre le QR Code et la blockchain était l'arme fatale pour percer sur le marché chinois : un pays où le consommateur, suréquipé en smartphone, flashe plus vite que son ombre ? C'est le pari que fait la jeune plateforme digitale française Foodgates créée par un ancien cadre du logisticien ASI, spécialisé dans les routes asiatiques.

Son idée est assez simple. Il s'agit de faire se rencontrer la demande chinoise en produits « exotiques » et l'offre alimentaire française haut de gamme dont l'empire du milieu est friand. A plus forte raison dans cette période pendant laquelle ses habitants sont assignés à résidence.

Le savoir faire bleu, blanc, rouge

Foodgates ne fait pas dans...