Suivez en direct notre forum « Transformons la France » en Nouvelle-Aquitaine

Après une première édition en 2021 de notre série de Forum «Transformons la France » au cœur des régions dédiée à la relance économique puis une deuxième saison autour de la souveraineté industrielle, La Tribune et Régions de France s'associent pour une nouvelle tournée consacrée aux multiples défis de la réindustrialisation et de la décarbonation.

Comment reconquérir l'industrie quand les prix de l'énergie sont durablement hauts ? Comment préparer l'agriculture de demain aux pénuries d'eau ? Comment faire rimer décarbonation de l'industrie et compétitivité à l'export ? Avons-nous assez de foncier pour reconstruire des usines ? Quels sont les objectifs et les moyens de la loi sur l'industrie verte ? Ces questions, qui se posent aujourd'hui à toutes les filières et à tous les chefs d'entreprise, seront largement débattues lors de cette matinée « Transformons la France en Nouvelle-Aquitaine » le mardi 28 novembre 2023, à Bordeaux.

