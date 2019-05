Les coopératives d'intérêt collectif à la rescousse des centres-villes

Elle ne figure pas sur la liste des 222 communes du programme de revitalisation "Action cœur de ville", mais Langogne (2.900 habitants) subit, elle aussi, la désertification de son centre-ville. Première adjointe chargée de la vie économique, Pome Castanier a donc décidé de créer une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) de développement territorial. Il s'agit d'un modèle de multisociétariat où salariés, citoyens et collectivités peuvent devenir actionnaires.

« Lorsque des locaux sont inadaptés ou laissés à l'abandon, nous pouvons mobiliser des fonds publics et privés, les mutualiser et arriver à créer de nouveaux espaces, résume l'élue locale. C'est ainsi qu'il y a toujours du monde dans la rue. Le lien social passe en effet par la présence commerciale. »

Outre le lancement d'un site Internet de promotion « pour et par le territoire », elle-même inaugurera le 7 juin prochain un local de vente sur une ancienne friche.

Revitaliser le territoire

Pour parvenir à ces résultats, Pome Castanier a pu compter sur le réseau des Commerçants de France (CDF) qui a mobilisé la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat et les associations. « Depuis...