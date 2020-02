À Nantes, la plateforme Le Palace cultive le business de l’innovation

Les modèles économiques se suivent, mais ne se ressemblent pas... Avec ses 378 postes répartis dans 36 bureaux, deux espaces de coworking de 36 postes, une salle de 280 places dédiée à de l'événementiel, plusieurs salles de réunion, un espace de restauration, une salle de sport, six douches... et un vaste atrium baigné de lumière, Le Palace ambitionne de devenir la première plateforme d'innovation nantaise au service des entrepreneurs régionaux et nationaux. « Une mini-Station F à la nantaise », indique Grégory Thibord, directeur du Palace, qui compte une quarantaine de résidents (AB Tasty, O°Code, Mr Suricate, Verteego...), dont une poignée de grands groupes (Le Figaro, Veepee, Verlingue...).

Acquis et rénové en novembre 2018 par Foncière Magellan, avec le soutien de la Banque des territoires, l'ancien siège historique du CIC (Crédit industriel et commercial) Ouest a été entièrement transformé pour accueillir Le Palace, dont les travaux d'aménagement ont été financés à hauteur de 800.000 euros par Mathieu Le Gac et Benoit de La Celle.

Nouvel accélérateur en prévision

En 2015 déjà, le duo d'entrepreneurs nantais avait lancé le Startup Palace sur 1.000 mètres carrés pour...