Shopopop étend à l’international son modèle de livraisons entre particuliers

À défaut de toucher la rentabilité, Shopopop a atteint les objectifs assignés dans son business plan et gagné la confiance de ses investisseurs historiques. Un peu plus d'un an après avoir décroché 2 millions d'euros, la startup nantaise vient de lever 4 millions d'euros auprès des fonds Go Capital, West Web Valley, Pays de la Loire Participations, du réseau de business angels Bamboo et de Bpifrance.

« Ce qui, après avoir pris pied dans la distribution alimentaire, va nous permettre, d'une part de nous diversifier vers les grandes surfaces spécialisées comme Decathlon, Bureau Vallée ou Éram, les franchises et les indépendants de proximité, et d'autre part de nous développer en Europe. En Italie, où le marché de l'e-commerce est mature, en Belgique en raison de la proximité territoriale et au Portugal, où une opportunité humaine nous a permis de signer avec une première enseigne locale », explique Johan Ricaut, cofondateur de Shopopop avec Antoine Cheul.

Le concept de la startup, créée en 2016, vise à mettre en relation des consommateurs qui veulent se faire livrer leurs courses à domicile et des particuliers qui veulent optimiser leurs déplacements. L'inscription a lieu sur une...