La nouvelle carte de l’écosystème numérique breton s’affiche en ligne

La version 2019 avait généré plus de 100.000 vues. Pour la quatrième année consécutive, l'accélérateur et fonds brestois d'investissement dans les startups West Web Valley a mis en ligne sa cartographie de l'écosystème numérique breton, qui inclut Nantes.

Cette mouture 2020 complète celle de l'an passé avec quarante nouvelles structures qui prennent la place d'autres, liquidées en 2019, comme Keople ou Argos VR Systems. Si l'on retrouve les deux scale-up bretonnes issues du classement Next40 (startups nationales en hypercroissance), iAdvize (200 salariés) et Klaxoon (230 salariés), la cartographie intègre aussi CHR Numérique/ePack Hygiène à Brest (200 personnes), Actility à Lannion, Hoppen à Rennes, et de nombreuses jeunes pousses comme EcoTree, Famileo et Shopopop.

[Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir / Crédits : West Web Valley]

« Coucher sur le papier la vitalité de la Bretagne »

Les filières d'excellence sont aussi citées avec Copeeks, Tibot ou Dilepix dans le domaine de l'agriculture, de même que les entreprises en transition numérique (Roullier, Trecobat...). « C'est important de coucher sur le papier la vitalité de la Bretagne dans le numérique. Sur ce sujet...