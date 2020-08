Star de l’été, le vélo accélère dans la région nantaise

+ 175% de trafic en semaine, + 75% le weekend à Nantes. Selon la start-up tourangelle Geovelo, spécialisée dans le calcul des itinéraires à vélo, les pistes cyclables nantaises n'ont jamais été aussi fréquentées que depuis le déconfinement. «Même si certains points sont à affiner pour améliorer la cohabitation des piétons et des cyclistes, tous les aménagements tactiques que nous avions préconisé à Nantes Métropole ont plutôt bien fonctionné. Notre impression visu vient d'être confirmée par ces chiffres. Et l'envie de faire du vélo s'est transformée en acte d'achat. Au point que l'on constate des pénuries dans tous les types de vélo », constate Annie-Claude Thiollat, Présidente de l'association Place au Vélo et vice-présidente de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB). A Machecoul (44) où la Manufacture Française du Cycle (MFC) produit 450.000 vélos dont 100.000 électriques (VAE) par an, David Jamin, DG du leader français, le confirme. « C'est une tendance de fond qui porte sur tous les segments ».

Un mouvement amplifié par la crise

Contraint de cesser la production pendant le confinement en raison de la fermeture du réseau de distribution (1.000 points de vente) et des nécessaires précautions sanitaires, MFC a finalement relancé la machine fin avril, après un mois et demi d'arrêt, et la mise en...