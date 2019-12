Une plongée dans la transformation digitale des entreprises industrielles

« Beaucoup de littérature existe sur l'entreprise 4.0, sur l'évolution des modèles de production, et curieusement très peu de choses sur la culture client, les modèles de ventes, le marketing, la communication... des secteurs pourtant fortement impactés par l'évolution industrielle », justifie Quentin Franque, coauteur du livre Les Défis de la transformation digitale. Mené à quatre mains avec le journaliste indépendant Benoît Zante, l'ouvrage prend le parti de traiter le sujet sous l'angle de la culture client.

Pendant dix-huit mois, le duo est allé à la rencontre de grands groupes, d'ETI, de PME ou de startups (Seb, Lacroix Group, Socomore, Éram, Michelin, Butagaz, Idéa, Saint-Gobain, Gemmyo...). Sur la cinquantaine d'entreprises ciblées, vingt-sept ont été retenues pour témoigner de leur transformation sous forme d'interviews.

« Nous avions un double enjeu : avoir une représentation géographique équilibrée et une parité homme/femme. On a réussi le premier, pas le second. Les femmes sont plus rares à des postes de direction, et souvent, par humilité, ne souhaitent pas forcément s'exprimer. »