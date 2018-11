A Rouen, un plan d'action pour les mobilités douces

PRIX MOBILITÉ INITIATIVE : Normandie mobilité pour tous

LAURÉAT : Métropole Rouen Normandie

PRIX PARRAINÉ PAR : RENAULT

La Métropole Rouen Normandie est l'autorité organisatrice de la mobilité sur son territoire mais doit également penser la mobilité au-delà de ses limites institutionnelles et en particulier à l'échelle de l'aire urbaine. L'ambition de la Métropole est de porter une transformation radicale de la façon de se déplacer. Dans cette perspective, le projet Normandie mobilité pour tous vise à assurer une continuité totale des déplacements et à diminuer significativement l'usage de la voiture individuelle en opérationnalisant l'intermodalité et la mobilité multimodale. Il s'agit pour cela de favoriser les mobilités actives et donner à l'usager les moyens d'agir de manière plus autonome sur sa mobilité.

Réduire l'impact environnemental et physique de la mobilité

Ce projet entend également réduire l'impact environnemental et physique de la mobilité par la maîtrise des consommations d'énergie et des émissions de polluants. L'objectif est de réduire la congestion automobile en produisant des indicateurs adaptés à destination des différentes catégories de décideurs, y compris les usagers finaux, sur les effets de leurs actions, grâce à l'exploitation réactive des données. La finalité est également de réinvestir l'espace public pour d'autres usages que ceux de la mobilité.

La Métropole élabore un plan d'action qui permettra d'agir à toutes les échelles du territoire en faveur des mobilités douces. Dans les centralités et les zones denses, le but est de développer de nouveaux usages de l'espace public par un rééquilibrage des modes de transports en agissant à la fois sur les vitesses et sur la structuration et la lecture même de la rue. L'enjeu majeur reste de favoriser l'usage du vélo pour les déplacements du quotidien et notamment pour les déplacements domicile-travail, en sécurisant les trajets et en déployant des infrastructures cyclables de façon à faciliter l'utilisation du vélo pour des déplacements pouvant aller jusqu'à 7 à 8 km.

___

LES CONCURRENTS ÉGALEMENT EN LICE :

Rennes Métropole - Mobilités intelligentes

Toulouse - Site de Francaza

___

LE MOT DE : Frédéric Sanchez, Président de la Métropole Rouen Normandie

« La métropole rouennaise fait sa R-Évolution ! »

"Notre territoire a toujours été sensible à la question des mobilités, premier à proposer des bus à haut niveau de service, le transport à la demande à grande échelle ou la billetterie sans contact. La Métropole s'engage sur les enjeux du siècle en s'appuyant sur un écosystème performant associant grands groupes et entreprises au premier rang desquels Renault, leader du moteur électrique, la Matmut ou un de nos opérateurs Transdev, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche du territoire, des pôles de compétitivité (Mov'éo, Nov@log) et de nombreux clusters pour devenir le laboratoire des grandes innovations de demain.

Pionniers, les habitants testent les véhicules sans chauffeur

"Fruit de ce savoir-faire, pour la première fois en Europe, des habitants de la Métropole, en véritables pionniers, testent un service de transport à la demande opéré avec des véhicules sans chauffeur sur une route ouverte à la circulation. D'autres développements se préparent : déploiement d'un smart grid mobilité, d'un mobility as-aservice et d'une stratégie globale en faveur des mobilités actives, reconquête de l'espace public avec des solutions logistiques intelligentes, mise en place de manzanas (« rues-places » prohibant véhicules de transit ou de stationnement).

"En développant de nouveaux outils opérationnels tout en réduisant l'impact physique et environnemental de la mobilité, la Métropole veut assurer une continuité totale des déplacements et diminuer dans le même temps la place de la voiture individuelle. Nous avons donné à cette ambition un nom la R-Évolution et une perspective : devenir le premier grand territoire apaisé de France."