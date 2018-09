Comment l'Ademe viendra en amont du plan vélo

50 millions d'euros par an pendant sept ans. Le 14 septembre dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la création d'un fonds national doté de 350 millions d'euros qui soutiendrait les projets de création d'axes cyclables dans les collectivités.

« L'ingénierie se fera à travers un appel à projets de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) », assurait alors à La Tribune Bernadette Caillard-Humeau, vice-président de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). Trois jours plus tard, ce 17 septembre, l'Ademe annonce un appel à projet « Vélo et territoires » doté de 2 millions d'euros qui n'entre pas dans ce plan de financements :

« L'objectif est d'accompagner les territoires afin de leur permettre d'anticiper le déploiement du plan vélo, de mobiliser l'investissement sur des projets d'infrastructures cyclables aboutis et plus globalement de soutenir la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable ».

Etudes, services et communication

Avec le ministre de la Transition écologique et solidaire, l'Agence soutiendra les projets d'études - planification stratégique, schéma directeur, maîtrise d'ouvrage d'aménagements... - de mise en œuvre de services vélos et de recrutements de chargés de mission vélos et mobilités actives. Ces derniers devront concevoir des campagnes de communication à l'intention du grand public.

Les communautés d'agglomérations, à commencer par celles qui n'ont pas de plan de déplacement urbain, les établissements publics de coopération intercommunales (métropoles...), et les territoires ruraux peuvent candidater. Au total, l'Ademe subventionnera plusieurs projets, pour une durée maximale de 36 mois. Un premier relevé des projets aura lieu le 10 décembre prochain, suivi d'un deuxième le 11 février 2019.