Football : Jim Ratcliffe, le patron d’Ineos, rafle 25% de Manchester United

Un beau cadeau de Noël pour l'homme d'affaires Jim Ratcliffe. Le propriétaire du groupe pétrochimique Ineos a conclu un accord pour acquérir 25% de Manchester United pour environ 1,25 milliard de livres (environ 1,44 milliard d'euros), a annoncé dimanche le mythique club de football anglais. Cette opération intervient après que la famille Glazer, qui possède le club, a annoncé en novembre 2022 être à la recherche de nouveaux investisseurs ou d'un acquéreur pour « MU ».

L'accord prévoit qu'Ineos aura « la responsabilité de la gestion » des affaires liées au football. Ratcliffe avait déclaré récemment qu'il voulait voir Manchester United, actuellement en difficulté sportive, « retrouver la place qui est la sienne ». Jim Ratcliffe avait par le passé exprimé sa volonté de racheter le club le plus titré du championnat anglais de première division, de même que l'ancien prince héritier du Qatar, Jassim ben Hamad al Thani, qui s'est retiré de l'appel d'offres en indiquant qu'il ne lèverait pas 6 milliards de dollars. Un retrait qui laissaitla voie libre à Jim Ratcliffe.

OGC Nice

Ineos a déjà investi une partie de ses profits dans des projets sportifs variés, du cyclisme à la voile en passant par la Formule 1 et le football. Le géant industriel Ineos a mis un premier pied sur le ballon rond en acquérant l'équipe suisse de Lausanne-Sport, en 2017, avant de mettre 100 millions d'euros sur la table pour s'offrir l'OGC Nice en 2019.

« Cela fait beaucoup d'argent pour un club français, mais en Angleterre, c'est plutôt modeste », avait déclaré Jim Ratcliffe.

En Suisse, les premiers pas ont été balbutiants. Depuis la prise de contrôle, Lausanne-Sport a connu deux relégations et deux promotions en première division, où les Bleu et Blanc occupent actuellement le milieu de tableau.

« On a fait quelques erreurs à Lausanne, mais on a appris vite », a commenté Ratcliffe au moment de son arrivée à Nice. À l'époque, son frère Bob, chargé des opérations football d'Ineos, avait visé un retour en Ligue des champions dans les « trois à cinq » années à venir pour le club azuréen. Les quatre dernières saisons ont vu les Aiglons terminer deux fois cinquièmes et deux fois neuvièmes, avec une rotation particulièrement élevée sur le banc. Avec le nouvel entraîneur italien Francesco Farioli, arrivé fin juin, ils volent dans les hauteurs de la Ligue 1.

Cyclisme

Ineos a également investi dans le cyclisme. En 2019, le groupe est en effet devenu le sponsor principal de l'ancienne Team Sky, l'équipe cycliste la plus dominatrice de la décennie écoulée, qu'il renomme avec son propre nom. La formation britannique a remporté le Tour de France à six reprises entre 2012 et 2018 sous les coups de pédale de Bradley Wiggins, Chris Froome et Geraint Thomas, avec à la baguette Dave Brailsford, stratège devenu également depuis directeur des sports au sein du groupe Ineos.

Sous l'égide d'Ineos, le succès de l'équipe ne s'est prolongé que la première année lors du Tour de France, avec le maillot jaune gagné par le Colombien Egan Bernal en 2019.

Ensuite, le budget record d'environ 50 millions d'euros n'a pas suffi à contrer la marche en avant des concurrents, à commencer par UAE Emirates (ex-équipe Lampre) et Jumbo-Visma, sacrées sur les Champs-Élysées avec Tadej Pogacar puis Jonas Vingegaard respectivement.

Formule 1

Le groupe de Jim Ratcliffe est également présent en Formule 1. En 2020, il s'est offert eun tiers de l'écurie Mercedes, une des plus prestigieuses du paddock.

Son arrivée a cependant coïncidé avec la fin de la domination de la marque allemande, sacrée sept fois de suite en championnat du monde avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg au volant.

Depuis, le drapeau aux damiers n'a d'yeux que pour Max Verstappen et l'écurie Red Bull.

Athlétisme et voile

Ineos est également présent dans l'athlétisme. Le projet baptisé « Ineos 1:59 Challenge » a été mis sur pied en 2019 pour permettre à l'athlète kenyan Eliud Kipchoge de devenir le premier homme à courir un marathon en moins de deux heures. Le champion olympique de la distance est parvenu à réaliser cette prouesse en 2019 à Vienne, mais elle n'a pas été reconnue par la Fédération internationale d'athlétisme (World Athletics) comme un record du monde, n'ayant pas été réalisée dans les conditions officielles.

Enfin, Ineos est aussi présent dans la voile. Dans le milieu de la voile, Ineos a confié le gouvernail à Ben Ainslie, le marin le plus titré de l'histoire aux Jeux olympiques, désormais à la barre d'Ineos Britannia.

Le patron et skipper du syndicat britannique participera à la Coupe de l'America en 2024 à Barcelone, trois ans après avoir disputé l'édition 2021 à Auckland en Nouvelle-Zélande.

