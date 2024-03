Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : les billets SNCF vers ou depuis les trois gares parisiennes seront mis en vente « mi-avril »

Il faudra patienter encore un mois pour réserver des billets de train afin de rejoindre ou quitter Paris le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des JO. Si la SNCF a mis en vente mercredi son programme d'été, elle a écarté cette date, pourtant le vendredi d'un des plus gros week-ends de chassé-croisé des vacanciers l'été prochain, pour les gares de Paris-Gare de Lyon, Paris-Bercy et Paris-Austerlitz.

Les voyageurs ont d'ailleurs pris d'assaut le site de la SNCF dès l'ouverture des ventes. En début de soirée, 1,5 million de billets avaient été vendus, « du jamais-vu », selon un communiqué du groupe public. Le site et l'application du transporteur ont connu une audience de 50% supérieure à celle de l'année dernière. « Le pic de ventes a été atteint dès l'ouverture vers 6h00 avec jusqu'à huit TGV vendus par minute », soit 3.000 à 4.000 billets, a précisé la SNCF. La plateforme Trainline a pour sa part enregistré une hausse des réservations de 115% sur cette première journée par rapport à l'année dernière

La situation exceptionnelle du 26 juillet est due au fait que « la préfecture de police de Paris n'a pas encore totalement terminé son plan de sécurisation de la cérémonie d'ouverture, on le saura début avril », a déclaré le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete sur TF1. « Cela veut dire qu'à partir de mi-avril, on aura accès évidemment à des billets pour ces gares parisiennes », a promis le ministre.

Prévue sur la Seine, la cérémonie d'ouverture des JO, qui pour la première fois n'aura pas lieu dans un stade, verra 326.000 spectateurs se presser sur les bords du fleuve pour assister à la parade des différentes délégations en bateau.

« C'est peut-être le moment de sortir son vélo »

Patrice Vergriete a rappelé par ailleurs l'existence du site internet permettant d'anticiper les déplacements lors des Jeux olympiques et paralympiques en Ile-de-France et dans les villes de région accueillant des épreuves, https://anticiperlesjeux.gouv.fr.

Plus largement, le ministre a appelé les personnes souhaitant se déplacer pendant les événements sportifs « à adapter (leur) comportement ». « C'est peut-être le moment de sortir son vélo, parce qu'il n'y aura pas de restriction sur la marche ou le vélo » hors cérémonie d'ouverture, a-t-il conseillé. « On va vibrer ensemble. Paris va être magnifique! Ne partez pas cet été, ne partez pas, ce serait une connerie, cela va être incroyable ! », avait lancé mi-février la maire PS de Paris Anne Hidalgo.

Force Ouvrière a refusé de participer à une réunion sur les JO-2024 avec la direction de la RATP Le syndicat Force Ouvrière (FO) de la RATP, premier syndicat chez les conducteurs du métro, a annoncé mercredi dans un communiqué son refus de participer à une réunion sur les JO-2024 avec la direction, dénonçant « une enveloppe budgétaire minimaliste » et « un simulacre de dialogue social ». Evoquant « des réunions à répétition qui deviennent un instrument de communication pour l'extérieur », le syndicat a indiqué - dans un communiqué intitulé « FO siffle la fin des Jeux!!! » - « refuser de cautionner la mascarade de dialogue social que l'entreprise nous propose (pour) rassurer les pouvoirs publics alors que le sujet des Jeux Olympiques et Paralympiques est abordé de manière désinvolte à la RATP ». Cette réunion devait rassembler autour d'une table la direction, les syndicats et les représentants des usagers des transports. La RATP a promis un socle commun de 15 euros brut par jour à tous ses salariés et des négociations se tiennent dans chaque catégorie professionnelle. Un préavis de grève de février à septembre a ainsi déjà été déposé à la RATP par la CGT, premier syndicat du groupe. Et jeudi dernier, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a affirmé que le syndicat déposerait en avril des préavis de grève dans les trois branches de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière), pour la période couvrant les Jeux olympiques. Force Ouvrière lui a emboîté le pas en annonçant un préavis de grève à partir du 19 mars, jour d'une mobilisation intersyndicale pour les salaires des 5,7 millions d'agents publics, au 8 septembre.

