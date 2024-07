L’International Broadcast Center, site névralgique de la télédiffusion des Jeux olympiques

Il est aussi méconnu que vital pour le bon déroulement des Jeux olympiques. L'International Broadcast Center (IBC) n'est pas aussi célèbre que le Stade de France ou La Défense Arena, qui accueilleront les compétitions des JO de Paris 2024, à compter du 26 juillet prochain. C'est pourtant bien lui qui permettra aux 4 milliards de téléspectateurs attendus de ne rien manquer de l'événement. Installé au Parc des expositions du Bourget (Seine-Saint-Denis), l'IBC sera le point de convergence de tous les flux vidéos des Jeux olympiques et paralympiques, avant d'être diffusés sur les chaînes de télévision du monde entier.

Lundi matin, le site de 48.000 mètres carrés, dont la construction a débuté il y a tout juste un an, n'est pas encore totalement achevé. En revanche, la quasi-totalité des studios, des salles techniques et autres bureaux bardés d'écrans sont déjà en place. Ils ont vocation à accueillir quelque 15.000 journalistes et techniciens sur toute la durée des JO.

Sur les 172 diffuseurs de la compétition, 62 d'entre eux disposent d'espaces privatifs. On y retrouve des poids lourds du secteur, comme France Télévisions, la BBC, BeIN, les allemands ARD et ZDF... Mais c'est NBC qui s'y taille la part du lion, avec plusieurs studios et une régie. La chaîne américaine, qui possède l'exclusivité des droits des JO au pays de l'Oncle Sam, compte envoyer pas moins de 1.800 employés, à cette occasion, dans la capitale.

Des liaisons ultra-rapides en fibre optique

Au sein de l'IBC, Orange, le numéro un français des télécoms, a un rôle crucial. Partenaire des JO, l'opérateur historique s'est vu confier toute la connectivité de l'événement. Ses équipes ont notamment la charge de rapatrier toutes les images des plus de 1.000 caméras déployées dans tous les lieux de la compétition directement à l'IBC.

L'exercice relève souvent du défi technique pour ses bataillons d'ingénieurs. A Marseille, les kitesurfeurs seront, par exemple, équipés de caméras au niveau de leurs casques. Les images transiteront ensuite sur un réseau 5G privé spécialement déployé, avant de rejoindre Paris via une liaison ultra-rapide en fibre optique, précise Pierre-Louis de Guillebon, le directeur technique de Paris 2024 pour Orange.

De même, les caméras qui filmeront les compétitions de surf, à Tahiti, enverront leurs flux au Bourget, via des câbles télécoms sous-marins, avant d'être réceptionnés sur place par les chaînes de télévision. La technologie de la fibre optique a une place essentielle dans le dispositif. C'est une gigantesque toile de 3.168 câbles qui relie les différents stades et lieux des JO à l'IBC.

Dans les studios, il n'y a pour le moment qu'une poignée de techniciens. Assis devant des myriades d'écrans muraux, ils vérifient que tout tourne rond. Ils réalisent également différents tests, en faisant tourner des images des derniers Jeux olympiques de Tokyo. A chaque salle sa spécialité. Un plateau est réservé à la réception des flux vidéos. Tous les signaux sont vérifiés par les spécialistes d'Orange, avant d'être envoyés aux télévisions.

Si un problème survient sur un flux, lié par exemple à la coupure d'un câble en fibre optique, c'est ici qu'ils pourront le constater, localiser la panne, et envoyer rapidement des techniciens rétablir le signal. Toutes les infrastructures sont, quoi qu'il en soit, systématiquement « redondées », dit-on dans le jargon des ingénieurs réseaux, pour éviter la catastrophe d'un écran noir.

11.000 heures de production vidéo

Au total, l'organisation prévoit de réaliser 11.000 heures de production vidéo sur l'ensemble des JO. Une salle est également dédiée aux commentateurs, qui peuvent suivre plusieurs événements sportifs en direct sur leurs écrans. Une autre est réservée à des spécialistes en cybersécurité.

« Nous ne vous dirons pas où elle se situe, elle fait l'objet d'une sécurisation particulière », sourit Mario Reis, le directeur des télécommunications d'Orange Business.

L'objectif ? Contrer toutes les cyberattaques qui ne manqueront pas de survenir, au regard de l'extrême sensibilité des lieux. Le site est aussi spécialement équipé pour renvoyer toutes les images à travers le monde. Outre les réseaux filaires traditionnels, l'IBC possède, à l'extérieur, quatre grandes paraboles dédiées à la transmission d'une dizaine de flux vidéos via le satellite.

Tout autour de ce cœur battant de l'IBC, les journalistes et techniciens disposeront de nombreuses commodités pour souffler au sortir des studios. « Il y a des restaurants, des food trucks, un supermarché, une poste, une boutique officielle des JO, un service de pressing, et même un espace bien-être avec manucure et pédicure », précise Marie Depecker, la directrice Broadcast et Presse de l'IBC. Tout le nécessaire, en somme, pour que les habitants de cette petite ville éphémère ne manquent de rien à toute heure de la journée.