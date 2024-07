JO 2024 : une nouvelle brique dans la stratégie événementielle de Châteauroux

Châteauroux assure les derniers réglages pour accueillir à partir du 27 juillet non seulement l'élite mondiale des athlètes de tir sportif, mais aussi leurs 105 délégations et les quelque 3.500 spectateurs attendus quotidiennement. Les installations des épreuves, le réaménagement des abords ainsi que les dispositifs d'hébergement sont quant à eux en place depuis plusieurs mois et largement rodés. L'une des premières villes françaises après Nice en nombre de caméras de surveillance par habitant, la cité berrichonne table également sur une sécurisation maximale des lieux où se dérouleront les compétitions.

À Châteauroux, une organisation sans faille des compétitions est essentielle pour au moins deux raisons : candidate dès 2020 pour devenir cité olympique, elle a, d'une part, investi au total une quinzaine de millions d'euros en termes d'infrastructures. D'autre part, elle mise sur l'événement sportif pour démontrer sa capacité à accueillir de plus en plus de manifestations internationales, l'une des marques de fabrique de la ville affichées depuis huit ans par le maire (DVD) Gil Averous.

Alors que la Fédération française de tir (FFT) a injecté 3,5 millions d'euros pour moderniser et rénover son centre national de tir sportif (CNTS), Châteauroux a signé de son côté un chèque d'un montant légèrement supérieur. Il est destiné à financer l'aménagement en village olympique du Pôle d'enseignement supérieur international (Pesi), situé à proximité du CNTS.

Réhabilitée sous forme d'appart'hôtels, pour recevoir aussi dans un premier temps les délégations sportives internationales, la chapelle Saint-Denis a bénéficié d'une enveloppe de 8,5 millions d'euros. Le lycée Blaise Pascal, où les repas seront servis, s'est enfin vu doter d'ustensiles de cuisine de la part de l'exécutif régional. Enfin, la ville étape des JO a investi 1,4 million d'euros dans la création d'un parking de 1.000 places supplémentaires jouxtant le centre de tir, dont les abords routiers ont par ailleurs été entièrement réaménagés.

Nouveaux hôtels

Reste à savoir si la ville bénéficiera d'un retour sur investissement, au moins partiel. « Non seulement les hôtels affichent complet, mais encore la présence des Jeux olympiques a encouragé le lancement de nouveaux établissements ou les anciens à monter en gamme, se félicite Gil Averous. Ainsi l'enseigne Kyriad vient d'ouvrir un nouvel hôtel 3 étoiles à Déols dans l'agglomération castelroussine, et sept hôtels ont bénéficié d'une enveloppe de près de 130.000 euros pour moderniser leurs chambres. » Si la présence des JO a aussi fait bondir de 30% l'offre de meublés de tourisme, qui atteint un millier de logements à louer, la restauration bénéficiera aussi logiquement de l'afflux de visiteurs, selon le maire.

Un optimisme que tempère toutefois Delphine Chambonneau, conseillère municipale d'opposition (PS). « Si nous sommes évidemment heureux de revoir une manifestation sportive internationale comme les JO, on peut toutefois être dubitatif sur les retombées effectives des lourds investissements consentis, explique cette restauratrice de Châteauroux. Alors que les visiteurs seront pris en charge à la gare pour se rendre directement au CNTS, il est notamment plus qu'incertain qu'ils séjournent dans le centre-ville. C'est à la vue du bilan commercial réalisé que l'on appréciera si le pari est gagné, pas avant. »

Cité de l'événementiel

Le maire, qui se félicite par ailleurs de la création d'une centaine d'emplois saisonniers locaux pour l'organisation des Jeux olympiques, inscrit lui les investissements consentis dans une stratégie pérenne de Châteauroux autour de l'événementiel.

« Ils viendront renforcer la capacité d'accueil de la ville dans la durée et démontrer que, loin d'être enclavée et située dans une diagonale du vide, elle a la capacité à recevoir des événements de taille internationale », assure le 1er édile castelroussin.

Concrétisée par la création en 2016 d'un EPIC (Etablissement public industriel et commercial) spécifiquement consacré à l'événementiel et animé par sept collaborateurs, Châteauroux Events, cette politique a déjà permis à Châteauroux de recevoir le concours de Miss France en 2017 et 2021, le championnat international de voltige aérienne en 2015 et 2017, enfin la coupe d'Europe de triathlon en 2016. Envisagées à l'horizon 2025-2026, de nouvelles manifestations sportives d'envergure nationale et internationale, notamment dans le tennis et l'athlétisme, pourraient permettre d'identifier encore davantage Châteauroux comme l'une des cités événementielles qui montent dans l'Hexagone.