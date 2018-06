1001 salles, la plateforme de référence à l’heure de réserver un lieu pour votre événement privé

Un chiffre tend à confirmer ce fait : 90% ! C'est le taux de renouvellement annuel des abonnements. Quel que soit l'événement privé programmé (anniversaire, mariage, baptême, ...), la plateforme soumet les salles disponibles, toutes consultables gratuitement sur son cataloguer en ligne. Et l'acteur de ce secteur d'activité en vogue ne se limite pas à la région Parisienne. Toute la France est concernée. Pour l'internaute, le système est simple et gratuit. Et tout se fait directement en ligne, aussi simplement sur ordinateur que sur smartphone. L'internaute dispose de l'accès aux disponibilités de la salle sur une voire plusieurs années et peut contacter directement son propriétaire. Pour ces propriétaires justement, l'inscription se fait par abonnement. De fait, 1001 salles est petit à petit devenu la plateforme de référence en la matière. De surcroît, son moteur de recherche intégré et paramétrable facilite grandement la recherche du lieu adéquat.

La privatisation de lieux ; un marché en pleine expansion

Voilà pour le fonctionnement. Mais si le marché de la location de salles pour des événements, privés ou professionnels, se porte si bien, c'est bien que les demandes affluent. De surcroît, l'activité s'est grandement diversifiée au cours des dernières années. Si la location de salle évoque surtout l'image d'une salle communale mise à disposition d'un particulier pour fêter son événement privé, elle regroupe aussi les privatisations de salles de restaurant, de bars, voire de villas ou de châteaux. Et dans les faits, un annuaire regroupe essentiellement les salles privées. A titre d'information, selon la salle choisie, du simple espace vide à décorer et à aménager entièrement au château, le prix fluctue entre 100 et 10 000 €. A prestations différentes, coût différent. Logique. Mais le plus important, c'est l'ouverture du secteur d'activité à toutes les bourses et à toutes sortes de demandes.

En île de France, si vous souhaitez effectuer une réservation pour votre anniversaire, tapez tout simplement 'location salle anniversaire' sur votre moteur de recherche et vous verrez apparaître un nombre toujours croissant de lieux, divers et variés, susceptibles de vous accueillir pour que vous puissiez fêter dignement votre événement privé. Autre signe des temps, et de l'intérêt des Français pour ce type de prestation ; la région Île de France met certains de ses monuments les plus huppés en location. L'agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat (APIE) édite même un catalogue complet avec des lieux comme le château de Fontainebleau, l'observatoire de Paris, la cité de la céramique ou encore la Villa Savoye. En tout, ce sont 16 lieux sublimes que la collectivité de la région peut louer aux particuliers, pour un moment forcément magique. Bien sûr, ces monuments ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Mais beaucoup seraient surpris des prix affichés pour une soirée d'anniversaire dans des lieux privés tout aussi classieux.

Un fonctionnement idéal pour l'internaute comme pour le loueur

Pour résumer, une location de salles peut comprendre aussi bien la salle des fêtes ou la salle de sport de la commune que la privatisation d'un hôtel, d'un gîte rural ou d'un restaurant, simplement pour une soirée, un week-end, ou une semaine pour les plus fêtards d'entre nous. Chaque lieu dispose de sa propre charte et édite ses propres règles. Si les plateformes comme 1001 salles permettent la mise en contact entre le loueur et l'internaute en recherche du lieu idéal, ce sont bien les propriétaires des lieux qui fixent leurs règles. Et ces derniers, professionnels du tourisme ou investisseurs financiers, sont très heureux de cette nouvelle forme de remplissage de leurs établissements. Du point de vue d'un investisseur immobilier, la salle de réception à louer peut rapporter facilement jusqu'à 10 % de rentabilité, voire plus dans certains cas. Pour un hôtelier, c'est le taux de remplissage qui grimpe. Idem pour un restaurateur ou un bar qui améliorent ainsi leur quotidien respectif. Sur la France entière, 1001 salles présente ainsi plus de 2 500 salles de réception disponibles pour fêter un anniversaire, et plus de 350 rien qu'en région Île de France. Notez que si certains professionnels se concentrent exclusivement sur une seule plateforme, d'autres multiplient les référencements. Il ne vous reste plus qu'à chercher le lieu idoine pour fêter votre prochain anniversaire...