2024 : l'année Pivot de la construction industrielle ?

Rétrospective : le secteur de la construction en 2022

L'économie française a connu une augmentation de l'activité en 2022 dans toutes les régions, avec des performances notables dans le secteur de la construction. En moyenne, ce secteur a représenté 6,6 % des chiffres d'affaires issus des déclarations de TVA, avec une augmentation de 14,8 % du chiffre d'affaires en 2022 par rapport à 2019.

Cette croissance suit une baisse notable (-6,4 %) entre 2019 et 2020 due à la pandémie de Covid-19. La construction se divise en construction de bâtiment (27 %), génie civil (13 %) et travaux spécialisés (60 %).

En mai 2020, le secteur a subi une baisse d'activité de 27 % par rapport à la tendance basse attendue, avec des baisses allant jusqu'à -37,3 % dans certaines régions comme la Corse.

Toutes les régions ont dépassé le niveau de chiffre d'affaires de 2019, avec des augmentations allant jusqu'à +26,9 % en Corse, mais avec des taux de croissance plus modérés dans des régions comme l'Île-de-France (+10,2 %) et la Guadeloupe (+2,2 %).

La valeur de la production en volume a légèrement augmenté de 1,8 % de 2019 à 2022, malgré une inflation significative, notamment dans le secteur immobilier.

La plupart des régions ont surpassé leur tendance d'avant-crise en 2022, indiquant une reprise robuste du secteur. L'Île-de-France et l'Occitanie n'ont pas retrouvé leur tendance d'avant-crise en 2022, avec des chiffres d'affaires légèrement inférieurs aux attentes.

Les régions avec une forte croissance du chiffre d'affaires ont signalé d'importantes tensions de recrutement, reflétant une reprise économique du secteur mais aussi des défis en matière d'emploi.

Ces données mettent en lumière la résilience et le dynamisme du secteur de la construction en France malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19 et les pressions inflationnistes. La reprise économique est cependant inégale, avec des performances régionales nettement supérieures à d'autres, et des problématiques spécifiques comme les difficultés de recrutement ou les impacts de l'inflation nécessitant une attention particulière (1).

En temps de crise, la rénovation de bâtiments industriels prend le devant de la scène, les investissements devenant plus prudents.

Mais un climat économique favorable finit toujours par stimuler les investissements dans des projets ambitieux de construction neuve, afin de soutenir a croissance et l'innovation dans le secteur industriel.

Une augmentation des constuctions de bâtiments industriels en 2023

Le marché de la construction industrielle connaît une augmentation significative en 2023, ce qui constraste avec le ralentissement observé dans d'autres segments du bâtiment, tels que le logement neuf et les bureaux. Cette tendance est particulièrement notable dans certaines régions comme l'Île-de-France, les Hauts-de-France, et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

La construction de locaux industriels et logistiques a augmenté de +8,6 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période en 2022. La surface totale autorisée pour ces constructions a atteint 8,5 millions de mètres carrés sur les douze derniers mois à fin juin 2023, ce qui représente une hausse de +11 %. Environ 60 % de cette surface est dédiée à des projets logistiques, avec une augmentation notable des entrepôts de plus de 100 000 m².

Plusieurs facteurs contribuent à cette croissance, notamment l'augmentation de la demande pour des espaces logistiques adaptés au e-commerce et à la nécessité de relocaliser certaines productions industrielles en France. De plus, les innovations technologiques et les exigences environnementales poussent les entreprises à moderniser leurs installations.

La construction de bâtiments industriels modernes et éco-responsables représente non seulement une opportunité économique pour les acteurs du secteur de la construction mais aussi une avancée vers une industrie plus durable. Les projets mettent l'accent sur l'efficacité énergétique, l'utilisation de matériaux durables et la réduction de l'empreinte carbone.

Cet essor des bâtiments industriels est perçu comme une bouffée d'air frais pour l'industrie de la construction : il offre de nouvelles opportunités de croissance dans un contexte marqué par des défis économiques et écologiques (2).

Rénovation plutôt que construction ?



La décision entre rénovation et construction neuve dépend de plusieurs facteurs, tels que le budget disponible, les objectifs à long terme de l'entreprise, les exigences réglementaires et l'impact environnemental souhaité. Les considérations économiques jouent un rôle prépondérant (calcul attentif du retour sur investissement pour chaque scénario).

En période de crise économique, la prudence incite les entreprises à optimiser leurs ressources existantes : elles optent plutôt pour la rénovation, à commencer par le sol industriel. La modernisation de bâtiments, encouragée par des aides financières gouvernementales, est souvent vue comme une alternative séduisante à la construction de nouveaux édifices. Toutefois, ce processus comporte ses propres complexités. Les subventions étatiques destinées à promouvoir les rénovations durables sont certes avantageuses, mais les multiples facettes du processus de réhabilitation peuvent s'avérer décourageantes, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les très petites entreprises (TPE).

La rénovation d'un bâtiment existant diffère grandement d'un projet de construction neuve, principalement du fait qu'elle exige une analyse détaillée de la structure préexistante. Cette analyse peut révéler des contraintes inattendues, complexifiant d'autant plus le choix des solutions écologiques à adopter et l'accès aux aides financières pertinentes.

Cette complexité est accentuée par la nécessité de réaliser des audits précis, de sélectionner des options durables éligibles à des subventions, et de se tenir informé des réglementations et des technologies émergentes. Pour une PME ou une TPE, le défi de se doter des compétences requises pour manœuvrer avec aisance dans cet environnement peut même sembler insurmontable (3).