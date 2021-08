4 raisons de choisir des menuiseries en aluminium

Des économies sur le long terme







Ces dernières années, l'usage de l'aluminium ne cesse de se développer pour la réalisation des menuiseries extérieures. Elles utilisent les performances uniques de ce métal à la fois mou et robuste, afin d'apporter à l'habitation une isolation optimale. L'aluminium permet de concevoir des fenêtres étanches, combinées à des volets roulants à rupture de pont thermique qui vous protègent autant des écarts de température que du bruit. En interrompant la conductivité thermique du matériau, cette technique contribue à réfléchir la chaleur en été et à empêcher le froid de pénétrer à l'intérieur en hiver, tout en supprimant le phénomène de condensation et de ruissellement. La menuiserie aluminium offre donc d'excellentes performances énergétiques. Une facture d'électricité réduite et une température agréable en toutes saisons, que demander de plus ?

Une adaptabilité incomparable







L'aluminium présente l'avantage d'être malléable à volonté. Capable de se déformer sans rompre, il est très facile à travailler et peut prendre n'importe quelle forme. Il est donc fréquemment employé pour usiner des menuiseries sur-mesure, qui viendront remplacer d'anciennes portes et fenêtres en s'adaptant aux dimensions du bâti. L'aluminium est également idéal pour concevoir des baies vitrées de grandes dimensions. Robuste, il permet d'installer des montants plus fins qui laissent entrer un maximum de lumière naturelle. Vous aimez le style industriel ? Une verrière intérieure en aluminium métamorphose instantanément votre habitat en un atelier chic et authentique. Voilà pourquoi ce matériau se retrouve aussi bien dans les constructions neuves qu'en rénovation !

Des qualités esthétiques indéniables







Opter pour une menuiserie aluminium, c'est faire le choix de lignes épurées et d'un style minimaliste. En rénovation, ce matériau apporte une touche de modernité à un habitat traditionnel. En construction neuve, il confère un look ultra contemporain à votre demeure. Ne se ternissant pas au contact des UV, l'aluminium sublime toutes les façades et peut changer sa base rectangulaire en une multitude de configurations. Un ou plusieurs vantaux, en version coulissante ou oscillo-battante, vasistas... les solutions sont infinies pour combler toutes vos attentes ! Combiné à un large éventail de coloris, ce matériau répond à toutes les exigences architecturales. Souhaitez-vous une teinte identique ou différente à l'intérieur et à l'extérieur ? Voulez-vous un aspect brillant, sablé ou texturé ? Tout est envisageable avec l'aluminium.

Un entretien minime







L'aluminium offre une longévité exceptionnelle. En effet, ce matériau génère naturellement une couche d'oxyde qui le protège de la rouille. Même soumis aux intempéries, il garde son aspect d'origine contrairement au bois qui travaille et change de dimensions au fil des années. Incombustible, l'aluminium évite l'intensification et la propagation du feu. De plus, il est facile d'entretien : un peu d'eau, éventuellement additionnée d'un détergent doux, sur un chiffon en microfibres suffit à lui redonner son lustre d'origine. La fréquence du nettoyage varie selon que vous vivez dans un environnement urbanisé ou rural. Globalement, un nettoyage annuel est vivement recommandé afin de garantir le bon fonctionnement de vos menuiseries en aluminium. Quoi qu'il en soit, les produits abrasifs sont à proscrire, même en présence de rayures !

Pour conclure...

Les menuiseries en aluminium accumulent les atouts : éco responsable et durable, ce matériau se recycle à 100 % sans dégradation de ses propriétés. Il est moins cher que le bois et plus respectueux de l'environnement puisqu'il vous permet de ne pas participer à la déforestation.