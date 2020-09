5 tendances déco à l’aube de 2021

Le filet de camouflage pour profiter des derniers rayons de soleil

Si le mois de septembre est déjà bien entamé, les beaux jours n'ont pas dit leur dernier mot ! Avez-vous déjà pensé à un filet de camouflage pour profiter de votre terrasse ?

Ici, plus question de faire référence au milieu de la chasse ou de l'armée... Adapté pour une utilisation extérieure comme intérieure, le filet de camouflage se transforme en véritable accessoire déco, conjuguant à merveille design et originalité.

À l'extérieur, il peut être utilisé pour apporter de l'ombre sur une terrasse, un balcon ou même une pergola. Généralement fabriqué à partir de polyester, il est très résistant à l'eau et aux déchirures. Sa texture légère permet de laisser filtrer la lumière tout en protégeant efficacement contre les rayons du soleil.

Côté intérieur, certains aiment l'utiliser en comme rideau, pour décorer une véranda ou une salle à manger. Vous pouvez choisir parmi différents coloris tels que le marron, le blanc, le gris ou le traditionnel kaki.

La laine bouclée, la tendance hivernale

C'est LA tendance cocooning de cet hiver ! Après avoir fait fureur dans l'univers de la mode, la laine bouclée s'invite dans nos intérieurs.

On la retrouve surtout du côté des assises (canapés, fauteuils, poufs, banquettes). Mais certains accessoires se parent eux aussi de sa matière réconfortante et chaleureuse : tapis, plaids, coussins, entre autres.

Son aspect duveteux renforce la sensation d'être « à l'abri du froid » et ne manquera pas de réchauffer instantanément votre intérieur. Elle se marie à merveille avec une déco composée d'éléments naturels (bois, rotin, jute, etc.)

De plus, la laine bouclée est particulièrement résistante et se froisse peu. Pas d'inquiétude, donc : elle gardera son aspect épais et frisé pendant un long moment !

Le slow design

Associée dans un premier temps aux secteurs du voyage et de la gastronomie (slow travel, slow food), la tendance du Slow prend de plus en plus de place dans le monde de la déco. À nouveau, elle s'inscrit dans une démarche de consommation plus engagée et responsable.

Une tendance écolo-éthique qui se traduit par la volonté de privilégier des productions plus respectueuses de l'homme et de la nature. Des meubles et objets de décoration qui se veulent moins gourmands en ressources et qui contribuent davantage au développement durable.

Le slow design consiste donc à privilégier l'artisanat et les les créations uniques, fabriquées à partir de matériaux recyclés et/ou récupérés. Une tendance forte qui devrait se poursuivre à l'horizon 2021 et répondre à de véritables besoins plutôt qu'à un simple phénomène de mode...

Les éléments naturels : un design tout en douceur

Nature-chic, naturelle, scandinave... La tendance déco au naturel a pris de plus en plus d'ampleur ces dernières années.

Elle est appréciée pour son charme... naturel ! Et, bien sûr, pour l'atmosphère chaleureuse qu'elle procure grâce à ses teintes pastel et ses matériaux à la fois rustiques et authentiques.

Parmi les meubles et accessoires « phares » de cette tendance, on retrouve les tapis de jute, les miroirs en rotin, la table à manger en bois naturel ou encore les chaises en osier.

Un style qui a l'avantage d'allier esthétique et écologique et qui s'adapte à merveille à toutes les saisons !

Le mobilier de bureau

Nous l'évoquions plus haut dans cet article, la crise sanitaire et le développement du télétravail nous amènent à repenser l'agencement de nos intérieurs.

Alors que le bureau s'invite à la maison, il est nécessaire de réorganiser son espace de vie, en optant pour un mobilier à la fois pratique (pour être efficace dans son travail) et design (pour s'intégrer au mieux dans un salon ou une chambre).

L'idéal étant de disposer d'un espace dédié et fonctionnel qui favorise la productivité. Pour stocker des documents ou des papiers sans encombrer le bureau, on peut opter pour une bibliothèque ou des étagères murales qui prendront moins de place. Les tableaux en liège ou les panneaux métalliques sont eux aussi très pratiques pour accrocher des penses-bêtes.

Le fauteuil est un élément central du mobilier de bureau : il doit être suffisamment ergonomique pour pouvoir rester assis dessus plusieurs heures d'affilée sans souffrir d'un mal de dos à la fin de la journée. L'éclairage est tout aussi important : les amateurs de style rétro et/ou industriel apprécieront les lumières « spot » et les pièces chinées que l'on peut trouver dans les brocantes.

Vous l'aurez compris, la tendance sera au « chic responsable » en cette fin d'année (et en début d'année suivante, sans aucun doute !). Une envie de retour aux sources qui, en parallèle, sera marquée par la nécessité de créer un espace à la fois serein et ordonné pour rester productif lorsque l'on travaille chez soi. Allier design et fonctionnalité : un défi loin d'être méconnu de l'univers déco !