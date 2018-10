Affinez votre relation client avec le CRM Onboarding

N'hésitez pas à visiter liveramp.fr pour approfondir vos connaissances sur le CRM OnBoarding.

Qu'est-ce que le CRM OnBoarding ?

Le CRM OnBoarding (Customer Relationship Management OnBoarding) est une technique utilisée par le marketing pour créer un lien entre un client et ses activités sur Internet. Il s'agit de comparer (ou "matcher") les bases relatives aux individus à des identifiants digitaux. Cette pratique est utilisée en vue de personnaliser la relation avec le client.

L'identity resolution

Le CRM OnBoarding ne peut se passer de l'identity resolution. Elle vise à exploiter les données récupérées sur les plateformes média. Il est nécessaire d'activer les données first party qui correspondent à toutes les informations inhérentes à l'annonceur. Elles regroupent toutes les données que vous avez collectées aussi bien sur un point de vente physique que sur le site d'e-commerce.

On pense notamment à des données clients ou prospects qui ont été intégrées au logiciel CRM mais aussi des leads collectés durant une animation ou un salon commercial. Il peut aussi s'agir d'un contenu que le client ou le prospect aura téléchargé ou les données liées aux cookies apportées par la consultation de votre site. Les cookies aident aussi à comprendre le comportement parfois inconscient d'un internaute. Comment navigue-t-il ? Quels sont ses centres d'intérêts ? Qu'est-ce qui le stimule plus ?

Les first party data sont aussi souvent directement données par les internautes lorsqu'ils créent un compte personnel, qu'ils achètent ou qu'ils participent à un jeu concours. Mais on considère aussi les données récupérées sur le lieu de vente comme la création d'une carte de fidélité ou un questionnaire papier.

Toutes ces informations sont très précieuses pour votre entreprise. Elles vous accompagnent dans la compréhension d'un public cible afin d'optimiser les futures campagnes.

Le People Based marketing

C'est la révolution qui a bouleversé le marketing traditionnel. Auparavant, l'entreprise proposait un produit à un public large en utilisant divers canaux de publicité. Le people based marketing change le point de vue en ciblant des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce produit. Le cœur de la démarche est le consommateur et il est nécessaire d'élaborer des campagnes marketing plus personnalisées et moins généralistes.

Pensez en particulier à Google, qui adapte en quelques secondes les bannières publicitaires en intégrant les pages web que vous aurez visitées juste avant. Les bannières seront adaptées en fonction des recherches réalisées par l'utilisateur. Ainsi, si vous consultez un site parlant d'une machine à laver, vous retrouverez immédiatement des offres commerciales en corrélation avec ce type de produit électroménager.

Pourquoi utiliser le CRM OnBoarding ?

Il faut savoir que les plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà ce concept depuis quelque temps. Il s'avère bien plus intéressant d'envoyer une publicité pertinente à la bonne personne et au bon moment. La démarche de CRM OnBoarding se base sur une reconnaissance déterministe pseudonyme afin de lier les informations les plus intéressantes pour votre entreprise et ainsi adopter les choix idoines.

Le marketing digital est difficile à mesurer tant les habitudes des utilisateurs sont difficiles à percevoir. En effet, les consommateurs utilisent souvent différents supports (ordinateurs, smartphones, tablettes...) pour effectuer leurs achats par internet. Le CRM OnBoarding centralise les informations et les lie à un client en particulier.

Le CRM OnBoarding vous aide à valoriser les ressources informatives et à créer une base de données pertinente pour vos campagnes publicitaires.

Il vous permet de mieux répartir les budgets de vos campagnes et d'allouer des moyens plus importants à certains canaux qui sont plus enclins à générer des profits.

Utilisez également les techniques du CRM OnBoarding pour optimiser le contenu que vous allez diffuser. Il vous invite à mieux cibler votre client en fonction des historiques des achats et des habitudes du consommateur.

Sélectionnez mieux les annonces publicitaires afin de ne pas désintéresser le client et multipliez les canaux de diffusion en prenant en compte que le client ou prospect visualise votre contenu depuis une tablette, un smartphone ou encore son écran d'ordinateur.

Repensez votre manière de créer une relation avec vos clients en prenant en compte leurs fonctionnements, envies et réactions. En personnalisant les campagnes marketing et publicitaire de votre entreprise, vous constaterez un impact sur votre taux de conversion et sur le ROI.