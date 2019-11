Agence SEO ou expert en interne : quelle stratégie pour la visibilité web de votre société ?

Recruter un spécialiste en référencement naturel

Recruter ou non un expert Google ? Voilà une question récurrente au sein des entreprises ayant parfaitement intégré tous les enjeux du SEO. Celle-ci se pose généralement lorsque le dirigeant sollicite les agences digitales pour obtenir un devis référencement naturel.

Chef de projet au sein de l'entreprise : attention aux coûts annexes

Economiquement parlant, il peut de prime abord sembler plus avantageux de recruter plutôt que de choisir la solution de l'externalisation. Toutefois, avoir un consultant SEO au sein de son équipe implique bien plus que le seul paiement de son salaire et des diverses cotisations patronales. Pour effectuer sa mission le plus efficacement possible, le chef de projet a besoin :

d'un équipement informatique ;

de nombreux logiciels, outils d'analyse et outils de suivi : ceux-ci représentent un poste de dépense important, plusieurs milliers d'euros par an. Ils sont toutefois indispensables, notamment pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence ;

de prestations connexes telles que la rédaction SEO ;

de se rendre aux différentes conférences et réunions organisées partout en France pour partager et échanger avec d'autres professionnels du secteur. Le SEO étant en évolution permanente, ces rencontres sont essentielles pour s'informer sur les dernières tendances, asseoir son expertise. Par conséquent, aux frais de déplacement et d'hébergement, il faut ajouter les frais d'inscription à ces événements (entre 200 € et 400 €).

Travailler seul : un défi pour le chargé de projet

Pour le chargé de projet SEO en interne, travailler seul est un véritable défi. En effet, améliorer les positions Google de l'entreprise de manière efficace et pérenne implique l'élaboration et déploiement d'une stratégie multicanale. SEO local, optimisations techniques, référencement mobile, netlinking, étude des mots clefs, rédaction de contenu optimisé, nul ne peut toutefois prétendre être expert dans chacun de ces domaines. Et quand bien même ce serait possible, le référenceur manquerait nécessairement de temps pour tout mettre en place par lui-même, en effectuer le suivi et y apporter les améliorations nécessaires.

Un expert SEO dédié à l'entreprise

Pour une entreprise, il n'y a évidemment pas que des inconvénients à recruter un consultant SEO. Bien au contraire, immergé au cœur de la structure, celui-ci a une vision juste et en temps réel de l'entreprise et de ses ambitions. Il connaît avec précision ses faiblesses et ses atouts vis-à-vis de la concurrence, ce qui lui permet ainsi de définir une stratégie de visibilité dans les moteurs de recherche :

qui soit en parfaite adéquation avec la stratégie de développement ;

permettant de soutenir les objectifs commerciaux définis par la direction ;

contribuant à valoriser l'image de marque et l'e-réputation de la société.

Par ailleurs, en tant que salarié, il peut être directement intéressé par la bonne santé économique de la structure l'employant.

Confier sa visibilité Google à une agence SEO

Pour beaucoup d'entreprises, y compris les ETI et PME, faire appel à une agence SEO est la solution la plus flexible. Par ailleurs, à condition de bien la choisir, celle-ci offre également bien d'autres avantages.

Coût maîtrisé et retour sur investissement

Malgré un prix qui peut sembler supérieur à celui de l'embauche d'un chef de projet, faire appel à une agence SEO est bien souvent la solution offrant le meilleur retour sur investissement. En effet, l'externalisation vous permet d'avoir une parfaite visibilité quant à la dépense annuelle que votre entreprise doit engager pour renforcer son positionnement dans Google. En plus de l'obligation de moyen, le prestataire ne peut effectivement pas vous facturer plus que le montant indiqué sur le devis. A contrario, un référenceur en interne peut engendrer nombre de dépenses imprévues comme le remplacement de son équipement informatique, l'abonnement à de nouveaux outils d'analyse ou tout bonnement pour cause de maladie.

Un interlocuteur unique, de nombreux talents

Une agence digitale spécialisée en référencement naturel comprend plusieurs experts dans des domaines aussi divers que la rédaction, le graphisme, la programmation ou encore le SEO local. En choisissant de confier votre visibilité à une telle structure, vous pouvez bénéficier de ces différents talents en fonction de la stratégie mise en place par le chargé de projet. Ce dernier est par ailleurs votre unique interlocuteur, ce qui représente un atout des plus précieux en termes d'efficacité.

Stratégie efficace et réactive pour accéder à la première page Google

Un spécialiste en SEO au sein d'une agence web peut donc construire une stratégie de référencement Google complète et reposant sur des expertises pointues dans de nombreux domaines. Ainsi élaborée, celle-ci est donc logiquement plus efficace que celle mise au point par un chargé de projet travaillant seul et directement pour le compte de l'entreprise. Par ailleurs, pour accéder à la première page Google, le travail doit être quasi permanent. Interrompre le déploiement des optimisations, ne plus effectuer de veille ou le suivi des positions de manière prolongée peut représenter un frein à votre visibilité dans les moteurs de recherche. Les entreprises faisant le choix du consultant SEO en interne sont donc davantage exposées à cette situation qui induit au minimum un surcoût.

Première page Google : la difficulté de bien choisir une agence SEO

Choisir une agence SEO pour être bien référencé sur les mots-clefs essentiels à votre activité offre donc le meilleur ROI. Mais encore faut-il la choisir avec discernement en :

vérifiant le référencement de l'agence : si cette dernière n'est pas elle-même bien référencée sur des mots-clefs liés à son activité, comment pourra-t-elle y parvenir pour votre société ?

contrôlant ses références afin de vous assurer que celles-ci son réelles ;

vous assurant de sa notoriété et de la satisfaction de ses clients ;

exigeant un pré-audit gratuit de votre site : l'objectif est d'avoir un aperçu de la qualité du travail et des compétences réelles de la structure ;

contrôlant sa bonne santé financière : l'agence SEO est un partenaire sur lequel vous devez pouvoir compter sur le moyen, voire le long terme.

Enfin, recrutement d'un chef de projet ou externalisation via une agence SEO, ne vous laissez jamais séduire par une promesse de première place. Nul professionnel ne peut aujourd'hui vous le garantir car, en fin de compte, Google reste seul maître du classement des sites en fonction de plusieurs centaines de critères.