Avec son matelas Sail, Maxcolchon combine qualité de repos et préservation des océans

Ni la qualité du repas ni l'environnement ne doivent être sacrifiés. Pour résoudre cette équation, le fabricant espagnol de produits de sommeil Maxcolchon se mobilise en faveur des achats durables. Alors que plus de 12 millions de tonnes de plastiques sont déversées dans la mer chaque année et que plus de 100 000 mammifères marins et des milliers d'oiseaux en meurent, Maxcolchon a développé le matelas Sail. Au centre de l'innovation, un tissu extérieur Seaqual fabriqué avec du fil de polyester de haute qualité à partir de matériaux recyclés, à savoir des bouteilles en plastique post-consommation et du plastique récupéré dans les mers et les océans. « Cela contribue à préserver les ressources naturelles et à garder les mers et les océans plus propres », insiste Maxcolchon.

Dans le même temps, côté confort, le matelas combine fermeté, respirabilité et adaptabilité. Le matelas s'adapte à la forme du corps pour un repos optimal grâce notamment à sa mousse viscoélastique. Il est respirant et permet de maintenir une température agréable tout au long de la nuit.

Un précédent avec le tissu EcoLife

Ce n'est toutefois pas une première pour Maxcolchon. Le tissu Seaqual est le deuxième tissu recyclé que la multinationale incorpore dans ses produits. Depuis plusieurs années, le tissu EcoLife est présent dans l'une de ses lignes de matelas et dans la plupart de ses produits.

Composé de fils de haute qualité 100 % recyclés et écoresponsables, il est fabriqué par des machines qui fonctionnent à l'énergie solaire, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Ce fil écologique qui ne consomme pas d'eau est par ailleurs fabriqué sans additifs chimiques. Et là encore le confort n'est pas impacté. « Ce tissu recyclable atteint une qualité comparable à celle des fibres naturelles, assure Maxcolchon. « Au travers de nos innovations, nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations et démontrons qu'un bon repos n'est pas incompatible avec un engagement envers l'environnement », conclut le fabricant.

Créé il y a plus de quinze ans, Maxcoclon contrôle l'ensemble de son processus de fabrication sans intermédiaires, ce fait lui permet de proposer de la personnalisation. Matelas sur mesure ou choix du capitonnage et de la tonalité, l'entreprise propose une grande variété de modèles. Tous ses produits -matelas, sommiers, têtes de lits, oreillers, linge de lit- sont disponibles via son site internet en Espagne, en France et au Portugal et dans plus de 95 magasins physiques répartis dans toute l'Espagne.