Avis EFC Formation : quelles sont les offres proposées ?

Quelles sont les formations proposées par EFC Formation ?

Élu meilleur institut de formation à distance par le magazine Le Point, l'institut de formation EFC Formation recueille des avis très favorables. En effet, dans son palmarès, Le Point classe l'EFC Formation en première position dans les catégories « meilleure école à distance » et « meilleurs cours en application mobile ».

Depuis plus de 70 ans, l'institut propose un large choix de formations à distance dans des secteurs d'activité qui recrutent. Plusieurs offres de formations à distance sont proposées afin de satisfaire un large public souhaitant apprendre un métier et/ou préparer un diplôme d'État.

Les formations en comptabilité

Les formations en comptabilité EFC Formation sont accessibles à tous les niveaux. Que vous souhaitiez devenir secrétaire comptable, aide comptable, comptable ou responsable comptable, les formations professionnelles vous permettent d'acquérir les compétences nécessaires.

EFC Formation propose également des formations de préparation aux diplômes d'État, BTS et DCG. Vous souhaitez ajouter les connaissances de base en comptabilité à vos compétences professionnelles ? Avec EFC Formation, il est également possible de compléter votre formation métier avec l'option comptable.

Conçues par des professionnels de la comptabilité, certaines formations à distance sont accessibles sans prérequis, quand d'autres nécessitent le niveau bac.

Les formations en gestion

Le secteur de la gestion est un secteur dynamique qui recrute. Les formations en gestion EFC Formation permettent d'apprendre un métier et de préparer un diplôme d'État. Assistant(e) de direction, analyste financier, gestionnaire administratif... les formations proposées s'adressent à la fois aux personnes qui souhaitent changer de métier, et aux personnes qui désirent mettre à jour leurs compétences en gestion d'entreprise. La formation en gestion permet d'apprendre à répondre aux besoins des collaborateurs, et de savoir comment les aider à remplir leurs missions.

Les formations en ressources humaines

La formation RH forme les étudiants à la gestion du personnel d'une entreprise. Cette formation à distance est idéale pour maîtriser tout ce qui a trait aux ressources humaines : bulletins de paie, temps de travail, bien-être au travail, cotisations sociales, contrat de travail, etc. Après la formation, les apprenants seront capables de gérer les recrutements, mais aussi les paies, les congés et les relations entre les employés et les syndicats. La formation RH permet également d'acquérir des compétences dans le but de veiller à faire respecter l'image de marque de l'entreprise.

Les formations juridiques

Pour gagner en compétence ou pour changer de secteur d'activité, suivez une formation dans le secteur juridique. EFC Formation propose trois formations professionnelles (secrétaire juridique, fiscaliste et juriste d'entreprise) ainsi qu'une option de spécialisation.

Sur EFC Formation, toutes les formations juridiques et fiscales proposées sont élaborées par des professionnels du droit. Tout au long de la formation, les étudiants sont accompagnés par des professionnels du secteur, de quoi faciliter l'apprentissage et garantir la réussite.

Les formations en immobilier

Le secteur de l'immobilier est un secteur dynamique qui offre de nombreuses opportunités professionnelles. Les cours de formation en immobilier à distance vous permettent d'apprendre un nouveau métier et d'être préparé à passer le BTS Professions Immobilières. Grâce à la formation en immobilier à distance, il vous sera possible de passer l'examen en candidat libre. Diplôme en poche, vous serez alors prêt à intégrer le marché du travail rapidement.

Se former grâce à des outils adaptés

La mise à disposition d'outils pédagogiques est largement citée dans les avis EFC Formation. Les outils pédagogiques permettent de faciliter l'apprentissage et d'accompagner au mieux les étudiants. Avec EFC, l'apprenant a accès aux cours en ligne, mais aussi aux cours papier, régulièrement mis à jour. Aussi, plusieurs modules de e-learning sont accessibles pour améliorer l'apprentissage. Grâce au forum EFC, il est possible d'échanger et de rendre le travail plus collaboratif.

L'EFC Formation fait appel à des professionnels diplômés d'État, tous habilités à transmettre leur savoir et leur expérience dans leur domaine de compétence. Entièrement dévoués à l'apprentissage des étudiants, les professeurs suivent de très près l'évolution individuelle de chacun.

Quels sont les avantages des formations à distance EFC Formation ?

Les avantages de la formation à distance sont nombreux. Quelle que soit la formation que vous souhaitiez entreprendre, vous apprenez à votre rythme, dans le confort de votre foyer. Étudier à distance permet de gagner en autonomie et d'organiser son temps de travail selon ses envies et ses disponibilités. En fonction de la particularité de votre profil, vous trouverez une formation à distance qui répondra au mieux à vos attentes.

Avec EFC Formation, il est possible d'apprendre à distance, sans compromis sur la qualité de son apprentissage. Grâce au E-learning, un outil pédagogique en ligne, l'apprenant apprend facilement à distance par l'intermédiaire d'exercices sous forme de cas pratiques.

Pour apprendre sereinement, les outils en ligne sont indispensables. Sur EFC Formation, un espace en ligne est réservé à chaque inscrit afin qu'il puisse accéder à de nombreuses ressources et discuter avec un professeur facilement et rapidement. Un avantage supplémentaire si vous appréhendez d'être livré à vous-même.

Comment choisir son institut de formation ?

Pour vous conforter dans votre choix d'institut de formation, fiez-vous aux avis des anciens étudiants. Les avis EFC Formation des anciens élèves sont le meilleur moyen de vous rendre compte du sérieux de l'institut de formation à distance. Accueil, suivi administratif, e-learning, enseignants, forum... tous les aspects de la formation peuvent être notés par les anciens étudiants. Il ne vous reste qu'à faire un choix parmi les cursus les plus recherchés et les formations à distance les plus demandées.