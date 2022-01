Babyzen, une success story à la française

Histoire de la création de l'entreprise Babyzen

Peu d'entreprises en France comme à l'international peuvent rivaliser avec Babyzen dans le monde de la puériculture. L'entreprise a gravi les échelons depuis sa création et s'est imposée sur le marché. Derrière le succès de Babyzen se cache une longue histoire.

L'aventure de Babyzen commence en 2001. En effet, Julien Chaudeurge attendait un fils cette année-là. Il essaie de trouver une poussette de qualité qu'il pourra glisser habilement dans sa voiture. Mais toutes ses tentatives se révèlent infructueuses. Les poussettes qu'il rencontre étaient trop grandes et ne peuvent être pliées.

Julien Chaudeurge décide alors d'exposer son problème à son père Jean-Michel Chaudeurge. Celui-ci a une grande renommée dans le monde de la puériculture. Il est auteur de nombreux accomplissements dans le domaine. Le design du robot de cuisine Babycook utilisé pour faire des petits pots porte sa signature.

Jean-Michel Chaudeurge prend connaissance du problème de son fils et ensemble, ils décident de proposer aux parents des poussettes adaptées à leurs besoins. C'est ainsi qu'en 2003, ils adoptent la marque Babyzen et créent en 2007 leur entreprise.

Evolution de l'entreprise Babyzen

Après sa création, les débuts de l'entreprise Babyzen furent plutôt timides. Il a fallu attendre l'année 2009 avant que le succès de cette marque ne commence à se dessiner. L'entreprise lance son premier produit : la poussette ZEN. Il s'agit d'une poussette possédant trois roues et qui était capable d'être pliée.

Cette poussette pouvait entrer dans le coffre d'une petite voiture. Elle séduit plus d'un et allège les souffrances des familles citadines. L'année suivante, Julien Chaudeurge rencontre Gilles Henry. Une rencontre fortuite qui se révèle bénéfique pour l'entreprise Babyzen.

Gilles Henry était spécialiste de la création assistée par ordinateur. Il disposait d'un brevet sur un système de pliage plus compact que celui de la poussette ZEN. Gilles Henry rejoint l'équipe Babyzen avec son brevet. Son arrivée insuffle une nouvelle dynamique à l'entreprise.

C'est grâce au brevet de Gilles Henry que Babyzen fabrique la poussette compacte yoyo qui demeure à ce jour sa plus grande invention. L'arrivée de la poussette Yoyo en 2012 révèle Babyzen au monde.

Les caractéristiques de la poussette répondent au besoin des familles. C'est une poussette légère, facilement pliable et qui dispose d'un brevet. Elle est alors adulée partout dans le monde et propulse l'entreprise Babyzen au sommet de sa gloire.

Succès, influence économique et chiffre d'affaires de l'entreprise Babyzen

Babyzen est une référence aujourd'hui en matière de création de produits dans le domaine de la puériculture. Son succès repose sur de nombreux facteurs et l'entreprise s'attèle à la satisfaction de ses clients.

L'innovation : la base de la réussite des produits Babyzen

Si l'entreprise familiale Babyzen domine les autres marques qui fabriquent des produits de puériculture, c'est grâce à ses produits toujours innovants. La force de l'entreprise réside dans la créativité. Elle identifie les besoins et les difficultés des familles.

Elle essaie ensuite de trouver des solutions efficaces pour leur faciliter la vie. L'entreprise accorde 3 % de son chiffre d'affaires à l'innovation. Elle dispose d'une quinzaine d'employés qui sont chargés de se renseigner sur les besoins des familles.

Ces employés doivent aussi faire des propositions d'accessoires adaptés à ces besoins. Pour éviter les copies de ses produits et le vol de ses idées, l'entreprise a investi dans la propriété intellectuelle. Elle dispose de nombreux brevets qu'elle protège.

Une marque adoptée à l'international

Le succès de Babyzen ne se limite pas seulement en France. Depuis ses premières années, l'entreprise s'est orientée vers l'international. Un choix qui lui réussit bien, car ses produits sont beaucoup vendus hors de la France.

Dans les pays européens, américains et même asiatiques, les produits Babyzen sont présents et dictent leur loi. La marque s'est imposée dans le monde et les chiffres le prouvent si bien. L'Europe constitue aujourd'hui 50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise.

L'Asie pacifique et les Amériques représentent respectivement 30 % et 20 % du chiffre d'affaires de Babyzen. Les produits de la marque sont désirés et beaucoup utilisés à l'international.

Les grandes métropoles urbaines : cibles principales des produits de l'entreprise Babyzen

Pour vite se développer en France comme à l'international, l'entreprise Babyzen adopte une méthode de commercialisation particulière. Elle mise sur les métropoles urbaines des pays dans lesquels elle commercialise ses produits. Les produits de la marque sont donc écoulés dans les grandes villes du monde. On peut citer entre autres :

Paris (en France) ;

Londres (en Angleterre) ;

Tokyo (au Japon) ;

New York (aux Etats-Unis) ;

Milan (en Italie), etc.

Dans chacune des grandes métropoles, les dirigeants de l'entreprise peuvent compter sur leurs distributeurs. Les magasins de l'entreprise sont situés dans les centres-villes, car les produits s'adressent aux familles citadines. Ces dernières peuvent alors les acheter sans grande difficulté.

Quid de l'influence économique de la marque ?

La société Babyzen a une grande influence sur l'économie des pays dans lesquels elle est présente. Elle dispose de nombreux points de vente et commercialise ses produits dans ces pays, ce qui lui permet de réaliser chaque année un chiffre d'affaire colossal.

Les derniers chiffres publiés par l'entreprise portent à plus de 200 000 le total de ses ventes de poussettes. Babyzen a franchi la barre de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des statistiques qui prouvent bien l'énorme influence économique de cette marque dans son domaine.

Présentation des produits de Babyzen

Depuis sa création, l'entreprise Babyzen propose à ses clients une large gamme de produits dans le domaine de la puériculture. Chaque année, la marque met de nouveaux produits sur le marché.

La poussette Yoyo

Il est impossible de parler des produits de la marque Babyzen sans aborder la poussette Yoyo. En effet, la poussette Yoyo est conçue depuis 2012, mais reste le produit phare de la marque. Elle est beaucoup vendue dans le monde. Ses caractéristiques ne laissent d'ailleurs pas indifférents les parents.

La poussette Yoyo dispose d'un système de pliage et de dépliage compact et rapide. Elle possède quatre roues et dispose d'un guidon ergonomique. Elle garantit le confort et la sécurité des enfants. Cette poussette facilite aussi la tâche aux parents durant leurs déplacements.

Avec son système de freinage moderne, la poussette Yoyo est pratique d'utilisation, car les parents peuvent ralentir quand cela est nécessaire. La poussette Yoyo se transporte facilement. Elle peut même être utilisée dans les transports publics.

La poussette Yoyo 0+

Après la poussette Yoyo, la marque Babyzen propose aux familles citadines le modèle Yoyo 0+. La poussette Yoyo 0+ est destinée aux enfants de moins de 6 ans. Elle possède un hamac qui s'incline et permet aux bébés qui ne parviennent pas encore à s'asseoir d'être à l'aise durant les déplacements.

C'est une poussette sécurisée. Elle possède aussi quatre roues solides. Son châssis est léger. La poussette Yoyo 0+ est compacte. Ce qui permet de la plier et de la déplier dans une chambre ou dans une voiture sans qu'elle ne se révèle encombrante.

Les accessoires de la marque Babyzen

En plus des poussettes, la marque Babyzen met à la disposition de ses clients de nombreux accessoires. Ce sont des produits qui peuvent être utiles pour les familles. Les chancelières Babyzen figurent parmi ces produits. Elles se présentent comme des sacs de couchage et s'adaptent aux poussettes Babyzen.

Babyzen a aussi conçu une ombrelle dénommée « ombrelle YOYO ». Elle est efficace pour la protection des bébés contre la lumière du soleil. Le YOYO board n'est pas du reste parmi les produits de la marque Babyzen. C'est un accessoire rapide à installer et utile pour les parents qui voyagent avec deux bébés.

Somme toute, retenons que la marque française Babyzen propose aux familles de nombreux produits de puériculture. C'est une entreprise à succès présente dans de nombreux pays avec un chiffre d'affaires qui évolue au fil des années.