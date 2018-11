Black Friday 2018 : comment en profiter un maximum ?

Qu'est-ce que le Black Friday ?

Venu des Etats-Unis, le Black Friday est apparu dans les années 1960 pour désigner le vendredi après Thanksgiving, soit le quatrième vendredi de novembre. C'est une journée pendant laquelle les Américains se consacrent aux achats de Noël. Beaucoup d'Américains prennent leur journée pour ne pas rater l'événement. C'est la ruée dans les magasins et sur les boutiques en ligne.

Il semblerait qu'à l'époque les commerçants faisaient leurs comptes à la main et utilisaient de l'encre rouge pour marquer les déficits et de l'encre noire pour identifier les comptes positifs. Étant donné que ce fameux vendredi était excessivement rentable par rapport au reste de l'année, il a donc été surnommé Black Friday.

De nos jours le Black Friday s'est étendu au weekend et au lundi qui le suivent. C'est donc désormais un long weekend Black Friday qu'il faut envisager.

Une semaine entière de réductions

Plusieurs marques et sites vont plus loin et débutent le Black Friday dès le début de la semaine, soit le lundi 19 novembre cette année. Par exemple Amazon, initiateur du Black Friday en France, sera sur les rangs, et aussi d'autres marques bien françaises comme la Fnac, Leclerc ou Rue du Commerce. Voir à ce sujet l'article ici qui détaille le programme de la semaine.

Le Cyber Monday, la fameuse journée de promotions sur toute la tech et le numérique, a traditionnellement lieu le lundi suivant le Black Friday, soit le lundi 26 novembre cette année.

Quelques statistiques nous révèlent que le Black Friday 2018 est attendu comme une année record, car l'année dernière 43 millions de transactions ont été enregistrées sur la seule journée du vendredi !

Quelles entreprises participent ?

Les toutes premières marques à avoir lancé la mode en France sont évidemment américaines, ce sont Amazon et Apple. Certaines enseignes françaises, comme CDiscount, Darty, La Redoute ou la FNAC, leur ont rapidement emboîté le pas.

Voici une liste non-exhaustive de marques et enseignes qui proposent des promotions Black Friday sur leurs produits :

Adidas, AliExpress, Amazon, Apple, Asos, Auchan, Blancheporte, Boohoo.com, BrandAlley, Brice, Boulanger, Cachecache, CDiscount, Conforama, Darty, Delamaison, Dim, Disney Store, Eram, Europcar, Feelunique.com, Fnac, Gaastra, Galeries Lafayette, Hema, Hotelopia, HP, Ikea, Intel, JBL, Jules, Kaspersky, Kiabi, La Halle, La Redoute, LDLC, Lenovo, Levi's, Lookfantastic, M and M direct, Marionnaud, Micromania, Microsoft, Missguided, Mister Good Deal, New Balance, New Look, Nike, Parrot, Pimkie, Price Minister, Pull&Bear, Puma, Ralph Lauren, Reebok, Rue du Commerce, San Marina, Sephora, SFR, Sixt, Smartbox, Spartoo, The Body Shop, TopShop, ToysRus, Vans, Vista Print, WebDealAuto.com, Yves Rocher, Zalando, Zara.

L'électronique et la téléphonie semblent être le secteur sur lesquels les Français se ruent le plus. En 2016, ce secteur représentait plus de la moitié (53%) des ventes. Les réductions y tournent en général autour de 30% en moyenne. L'électroménager est le secteur qui arrive en deuxième position.

Faut-il acheter en ligne ou hors ligne ?

Indubitablement les meilleures affaires se font en ligne, vous êtes tout de suite en place pour faire votre shopping, il n'y a pas d'attente dans les transports, pas de queue, etc.

Nous vous conseillons cependant de bien vous préparer en amont et de faire un repérage des articles qui vous intéressent. Faites une liste de vos articles favoris avec une mention du site sur lequel vous les avez repérés et notez aussi le prix afin de vérifier que la réduction sera vraiment intéressante le jour du Black Friday.

Des outils et des codes promos utiles