Comment bien commencer une activité de commerce en ligne  ?

Le site web, la pierre angulaire de la réussite

En dehors de toute considération technologique, votre site internet constitue la pierre angulaire de votre activité. En effet, ce site sera désormais la porte d'entrée de vos (futurs) clients. Votre vitrine, certes, mais aussi votre meilleur vendeur et votre service après-vente. Autant dire qu'il demande une attention particulière tant dans le design que dans la technique.

Quels cms choisir ?

En ce moment, deux cms tiennent le haut du pavé pour la construction d'un site de e-commerce. D'un côté l'indéboulonnable Wordpress et son plugin WOO commerce sont depuis longtemps sur le marché et de l'autre PresaShop, pourtant âgé de plus de 10 ans, fait encore office de petit nouveau.

Si les deux solutions sont fiables, c'est avant tout votre vision qui vous oriente sur le choix. Wordpress, bien que très efficace en e-commerce, reste tourné vers le blogging. C'est donc l'idéal si vous envisagez d'utiliser la version blogging ou de faire du SEO. PrestaShop est, quant à lui, plus fonctionnel. Intégralement dédié au e-commerce, il embarque aussi un blog, mais très basique. À envisager donc, si vous souhaitez une solution uniquement orientée sur le commerce.

Comment choisir ses prestataires ?

Choisir un cms, c'est bien, mais c'est insuffisant. Encore faut-il savoir l'utiliser. Le paramétrage, tout comme la personnalisation du design, n'est pas toujours aisé. De plus, il faut remplir le site. Ce travail titanesque, et quelque peu chronophage, peut cependant se simplifier avec l'aide de professionnels.

À moins que vous ne soyez vous-même webmaster, se tourner vers des prestataires extérieurs reste le plus efficace. Pour ne pas voir votre projet tuer dans l'œuf, des prestataires de confiance sont nécessaires. Heureusement, aujourd'hui, avec les technologies numériques, l'offre s'est significativement élargie. À Paris, Lille ou Toulouse, toutes les agences sont en mesure de répondre à vos demandes. Et pourquoi ne pas vous tourner vers la meilleure agence web de Marseille ? Le soleil et la mer sont toujours très inspirants.

Le matériel, un assistant infaillible

Vous avez un beau site internet, responsive et fonctionnel ? Félicitations, vous avancez dans le bon sens. Un tel site ne sera cependant d'aucune utilité si vous n'avez pas les moyens techniques pour vous en servir.

Ordinateur de bureau, portable ou tablette ?

Dans ce domaine, les avis des professionnels sont partagés. Si la tablette est de plus en plus délaissée, elle n'est cependant pas tombée aux oubliettes. Les modèles actuels sont plus performants et pourraient la remettre au-devant de la scène. Longtemps, les ordinateurs portables ont pris le pas sur ceux de bureau, mais la tendance n'est plus si nette. Aussi, il peut être judicieux d'opter à la fois pour un fixe, pour les travaux les plus lourds et un portable pour assurer le suivi d'activité où que vous soyez.

Quelle connexion choisir ?

Une connexion haut débit est évidemment indispensable pour ne pas subir coupures et ralentissements incessants. Les offres sont nombreuses et parfois bien alléchantes. Pour être certain de faire le choix le plus adapté à vos besoins, il vous faut comparer les différents opérateurs et abonnements. Cela peut vite devenir un casse-tête sauf si vous utilisez un comparateur. Le comparateur d'offres internet Mezabo semble actuellement un des plus performants.

Le réseau, une part importante du chiffre d'affaires

Outre les moyens technologiques, votre succès dépend aussi de la fréquentation de votre site. Pour vous lancer, rien de plus efficace que d'utiliser votre réseau. N'hésitez pas à vous déployer sur les réseaux sociaux adéquats. Agrandir vos communautés, en partant de vos connaissances actuelles, fera progresser votre chiffre d'affaires à grands pas.

Lancer un e-commerce est devenu, de nos jours, très facile. Le faire fructifier, un peu moins. En vous dotant d'un site de qualité, d'une bonne connexion et de grandes communautés cependant, aucune raison d'échouer.