Comment bien placer l’argent d’un héritage ?

Pourquoi bien placer l'argent d'un héritage est-il un casse-tête ?

Parce que les héritiers ne savent pas comment faire

Les héritiers doivent déjà se consoler de la perte du défunt. Ils n'ont donc pas la tête à savoir ce qu'ils vont faire de leur héritage. En outre, ce ne sont généralement pas des spécialistes du placement d'argent. Certains héritiers attendent de longs mois avant de se décider. Or, pendant ce temps, ils perdent du pouvoir d'achat puisque l'inflation n'attend pas.

Parce qu'il existe peu de bons plans pour placer l'argent d'un héritage

Placer tout ou partie de l'argent d'un héritage sur un livret A, mieux vaut ne pas y songer puisque le livret A ne rapporte qu'1 % par an. Il en est de même de la possibilité d'investir l'argent d'un héritage sur un contrat d'assurance-vie en fonds euros puisqu'ils n'ont rapporté en moyenne qu'1,1 % l'an dernier.

Jusqu'à ce qu'ils découvrent cette possibilité, les épargnants ne savaient pas qu'il était possible d'augmenter son pouvoir d'achat en immobilier sans la moindre contrainte de gestion. Désormais, ils ne jurent que par les SCPI de rendement dont les meilleures rapportent autour de 6 % nets par an.

Pourquoi faut-il placer l'argent de son héritage sur des SCPI de rendement ?

Parce que les SCPI de rendement augmentent le pouvoir d'achat des épargnants

Comme indiqué, les meilleures SCPI de rendement offrent autour de 6 % de rendement à leurs associés porteurs de parts. Cette rémunération de son épargne est encore supérieure à l'inflation, ce qui est loin d'être le cas de tous les placements actuels.

Parce que les SCPI de rendement ne nécessitent aucune contrainte de gestion

Tout le travail de gestion étant effectué par les sociétés de gestion qui ont créé l'ensemble des SCPI du marché, les associés des SCPI de rendement se contentent de percevoir leurs dividendes chaque mois ou chaque trimestre. C'est ce qui s'appelle une rente.

Parce que les SCPI de rendement sont des produits d'épargne mutualisés

Que vaut-il mieux ? Investir seul dans un appartement locatif ou devenir copropriétaire de plusieurs centaines d'immeubles comme c'est le cas des plus grosses SCPI du marché ? Au regard de la hausse des impayés et d'une réglementation thermique de plus en plus contraignante, la seconde solution est de très loin la meilleure.

Parce que les SCPI investissent massivement en immobilier d'entreprise

Par immobilier d'entreprise, il faut entendre les bureaux, les murs de commerces, les locaux d'activités, les entrepôts, l'immobilier en lien avec la santé et l'éducation, les murs d'hôtels et l'immobilier de tourisme. Il existe à la fois des SCPI pure-player dans chacune des typologies d'actifs précitées mais également des SCPI diversifiées qui mixent à la fois des bureaux avec des murs de commerces et avec de l'immobilier logistique.

Parce que les SCPI de rendement se tournent de plus en plus vers l'Europe

Les SCPI européennes font partie des meilleures SCPI. Les SCPI européennes font partie des meilleures SCPI notamment en raison du fait que leurs dividendes ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. De plus, les SCPI européennes profitent des cycles immobiliers intra-européens.

Parce que les SCPI peuvent être achetées à crédit

Acheter ses SCPI à crédit permet de profiter d'un effet de levier et d'augmenter plus rapidement son patrimoine. Il est donc possible de placer l'intégralité de l'argent de son héritage en SCPI et d'en acheter d'autres à crédit. Les dividendes perçus conduiront à limiter le montant mensuel à rembourser pour honorer ses mensualités.

Les raisons qui conduisent à placer l'argent de son héritage en SCPI de rendement sont donc nombreuses. Mais il faut toutefois savoir où investir en SCPI de rendement pour placer l'argent de son héritage.

Comment se faire conseiller pour placer l'argent de son héritage ?

Il faut passer par des professionnels des SCPI

C'est le moyen le plus simple de ne pas se tromper pour investir en SCPI de rendement. Il faut d'autant moins avoir de scrupules à le faire que le prix des parts de SCPI est le même quel que soit le canal de distribution. Outre des conseils avisés, les spécialistes des SCPI font profiter leurs clients de services associés et totalement gratuits.

Il faut trouver des sociétés ayant pignon sur rue

Parmi les sociétés qui distribuent des SCPI de rendement, certaines tiennent le haut du pavé. Il existe des sociétés créées il y a plus de dix ans qui distribuent toutes les SCPI du marché en toute indépendance.

Selon des professionnels du secteur :

« Avant de conseiller telle ou telle SCPI à nos clients, nous l'analysons dans tous ses aspects. Nous n'hésitons pas aussi à dire à nos clients qui pensaient avoir trouvé la perle rare par leurs propres moyens qu'elle ne fait pas partie des meilleures SCPI. Notre but est simple : augmenter le pouvoir d'achat et le patrimoine de nos clients. »

Placer l'argent d'un héritage est à la fois source de joie mais aussi de stress. Avec la hausse de l'inflation qui est partie pour durer, il faut investir dans des actifs résilients qui augmentent le pouvoir d'achat de leurs détenteurs. Le placement répondant le mieux actuellement à ce cahier des charges est la SCPI.

Néanmoins, pour trouver les meilleures SCPI de rendement, il faut se rapprocher de spécialistes des SCPI.

L'argent d'un héritage permet de changer sa vie toutes choses égales par ailleurs. C'est pour cela qu'il faut l'investir et non le dilapider, ne serait-ce qu'en mémoire du défunt. Et si on l'investit bien grâce aux SCPI de rendement, c'est encore mieux.

