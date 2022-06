Comment domicilier son entreprise facilement : Guide en 2022

La détermination du siège d'une entreprise dépend de la solution choisie. Les formalités et les étapes sont très simples pour réaliser une domiciliation d'entreprise. Pour commencer, recherchez en ligne les entreprises de domiciliation qui exercent leur activité dans la région qui vous intéresse. Une fois cela fait, vous devrez :

Visiter le site Web de la société qui vous intéresse

Remplir le formulaire de prélèvement en ligne

Fournir toutes les informations demandées

Numériser les pièces justificatives et les envoyer sous forme de fichiers numériques

Attendre que le contrat de règlement soit établi avant de signer

Si vous êtes locataire, vous pouvez désigner votre maison ou votre appartement comme votre lieu d'affaires. Cependant, il faudra en informer le propriétaire par écrit. Vous pouvez également choisir d'enregistrer votre entreprise en tant que SARL. Le processus est simple et ne prend que quelques minutes.

Combien sont-ils et quelles sont les solutions de logement ?

En tant qu'entrepreneur, vous avez de nombreuses possibilités pour implanter votre entreprise. Vous pouvez choisir d'installer votre entreprise dans une pépinière d'entreprises, dans une société d'implantation ou même au domicile personnel du dirigeant.

Logement au domicile personnel du gestionnaire

Si vous êtes le représentant légal d'une société, vous pouvez choisir de domicilier l'entité dans votre résidence personnelle. Toutefois, pour que cette option soit applicable, certaines conditions doivent être remplies. D'une part, le dirigeant de la société doit être le locataire ou le propriétaire du logement indiqué comme résidence de la société. En revanche, la résidence doit être la résidence principale.

Dans la pépinière d'entreprises

Certains établissements accueillent et soutiennent les jeunes entrepreneurs. On les appelle des incubateurs d'entreprises. Ce type de bâtiment peut être utilisé à la fois comme emplacement commercial et comme lieu de travail. Les pépinières d'entreprises offrent une gamme de services aux entrepreneurs qu'elles soutiennent.

Le bureau ou le siège social

Un incubateur de sites est un incubateur d'entreprises. Son activité principale est de fournir des adresses aux entreprises en difficulté. Ces unités fournissent une gamme de services administratifs aux affiliés. Pour utiliser ce service, vous devez avoir un contrat de service à domicile avec votre fournisseur de services à domicile.

Dans un espace de travail partagé

Le coworking est une autre solution pour les lieux commerciaux. Cette solution, également connue sous le nom d'hébergement d'entreprise, comprend des espaces de travail partagés pour les unités de production colocalisées. Les seules restrictions pour cette option sont l'interdiction de stocker des marchandises et d'accueillir régulièrement un grand nombre de clients.

Comment trouver un bon prestataire de service ?

Le processus d'obtention d'une adresse administrative et fiscale est un processus assez complexe qui nécessite beaucoup d'effort et d'expertise. Cependant, il est aujourd'hui possible de franchir cette étape de la création de toute entreprise facilement grâce aux sociétés spécialisées dans le domaine de l'obtention d'une adresse administrative et fiscale. Ainsi, domicilier son entreprise facilement en 2022 revient aussi à trouver une bonne société de domiciliation et pour ce faire, vous devez :

Consulter les carnets d'adresses des sociétés de domiciliation

Les sociétés d'attribution d'adresse administrative possèdent plusieurs adresses dans différentes villes. Vous devez prendre connaissance des adresses proposées et choisir celles qui répondent le mieux à vos besoins. La société de domiciliation à laquelle vous confiez l'implantation de votre entreprise en France doit être en mesure de vous fournir une adresse dans un lieu prestigieux (par exemple, sur les Champs-Élysées).

Par ailleurs, en plus de pouvoir vous donner une adresse dans un lieu prestigieux, la société que vous devez choisir doit aussi être en mesure de vous fournir une adresse proche de chez vous pour si le besoin s'impose. En consultant les carnets d'adresses des sociétés de domiciliation que vous avez à votre disposition, vous pourrez facilement identifier celles qui vous conviennent ou qui conviennent aux besoins de votre entreprise.

Examiner avec beaucoup d'attention les services fournis par les agents

Le service le plus important fourni par un agent domiciliataire est, bien entendu, la fourniture d'une adresse administrative et fiscale. Mais ce n'est pas tout. Les entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité proposent des services directement liés à l'attribution d'une adresse administrative. Il s'agit entre outre du traitement du courrier, de l'accueil, de la gestion du standard téléphonique ou de la mise à disposition d'un répondeur.

Cependant, toute bonne société d'attribution d'adresse administrative et fiscale doit en plus des quelques services susmentionnés proposer d'autres services qui permettraient aux entreprises de mieux s'épanouir. En effet, ces sociétés de prestation de service doivent offrir la possibilité à leur clientèle de louer des locaux de manière temporaire ou permanente (bureaux, salles de réunion, etc.) tout en offrant une assistance absolue pour certaines formalités juridiques à savoir : enregistrement de la société, modification des statuts, etc.

En principe, tout processus d'obtention d'adresse administrative et fiscale doit être conclu pour une période d'au moins trois mois. Cette période peut être prolongée par tacite reconduction, mais le droit commercial français exige cet engagement minimum. Toutefois, cela n'empêche pas certaines sociétés d'attribution d'adresse administrative et fiscale de proposer dans leur contrat des périodes plus longues. Vous devez donc vérifier la durée de l'obligation imposée par chaque entreprise débitrice et la période pendant laquelle elle vous permet de ne pas renouveler l'obligation de location (période de préavis).

Désormais, il ne vous reste plus qu'à choisir et à faire confiance au professionnel le mieux adapté à vos besoins. Ensuite, signez un contrat de prélèvement automatique. À cette fin, vous pouvez dresser un tableau comparatif des différentes sociétés de d'attribution d'adresse administrative. Choisissez les critères qui vous intéressent et remplissez brièvement les coordonnées de chaque société de domiciliation.