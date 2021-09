Comment Neads accélère-t-il la croissance des e-commerçants grâce aux réseaux sociaux  ?

Une exploitation judicieuse du potentiel des réseaux sociaux

Lorsque vous mettez en place votre boutique en ligne, l'une des premières actions à mener est d'attirer du trafic. Cette mission peut être effectuée grâce à divers moyens, dont l'un des plus efficaces est la publicité sur les réseaux sociaux. De nos jours, beaucoup d'internautes payent des produits après avoir découvert l'offre sur un média social.

Ainsi, le rôle de Neads est de vous aider à créer des publicités bien ciblées pour votre boutique à travers ces plateformes. Les produits que vous proposez dans votre e-boutique devront également être publiés sur vos pages ou mis en stories suivant une stratégie bien définie. Le choix vous est donc offert entre de célèbres médias sociaux tels que Facebook, Instagram, Tik-Tok, Snapchat, pour ne citer que ceux-là.

Opter donc pour les services des professionnels du web marketing comme Neads représente un réel atout pour la réussite de vos campagnes publicitaires. Cette structure dispose en effet de consultants experts et certifiés qui vous accompagneront au quotidien pour faire augmenter vos revenus.

Neads centre son intervention dans votre business autour de trois piliers d'expertise que sont la création, l'analyse et la technique. Grâce à ses stratégies, le volume de vos clients augmentera de manière progressive. Elle crée des publicités optimisées pour chacun de vos produits sur les réseaux sociaux et évalue leur performance.

Généralement, grâce à des ciblages comportementaux, les publicités parviennent aux prospects adéquats. Ainsi, une fois que votre offre les intéresse, ils n'hésiteront pas à venir vers vous. Neads vous accompagne également jusqu'à la stabilisation de votre business en ligne. Vous aurez juste à choisir en fonction de votre budget un abonnement chez la structure.

Les publicités Facebook Ads de Neads

Avec plus d'un milliard d'utilisateurs, Facebook est inévitablement le réseau social le plus utilisé au monde. Il constitue donc un lieu de rencontre de potentiels clients pour les commerçants, surtout ceux qui ont une boutique en ligne. Vous pouvez donc opter pour les programmes de publicités sur Facebook comme Facebook Ads pour augmenter votre visibilité.

En effet, Facebook Ads est un outil de distribution de campagne publicitaire propre à Facebook. Contrairement à Google Ads, Facebook Ads se base non pas sur des recherches, mais sur les informations personnelles de chaque utilisateur. Il s'agit entre autres du sexe, de la ville, de l'âge, de la situation matrimoniale, des groupes, mais aussi de son outil de connexion.

Le principal avantage de Facebook Ads est donc de laisser vos publicités entièrement à la charge du réseau social. Il se charge lui-même de cibler précisément des catégories de personnes qui pourraient être intéressées par vos articles. Ensuite, Facebook leur diffuse les publicités de vos articles avec des liens leur permettant de vous joindre directement.

Neads dispose d'une équipe de consultants experts Facebook Ads dans le domaine du E-Commerce. Ils se chargeront de vous faire des publicités expertes et judicieuses sur Facebook et qui boosteront vos clients et donc vos ventes en ligne.

Les publicités Snapchat Ads de Neads

Snapchat figure en tête des réseaux sociaux utilisés par la jeunesse, surtout ceux compris entre onze et vingt-quatre ans. Avec plus de seize millions d'abonnés actifs quotidiens, il est le 3e média en France.

Cela permet donc aux e-commerçants spécialisés dans les articles pour jeunes de se trouver un maximum de clients. Snapchat propose désormais des coûts très attractifs pour ses publicités Snapchat Ads qui vous permettront d'augmenter vos ventes.

En effet, les Snap Ads sont des vidéos verticales qui durent au maximum dix secondes. Elles sont la plupart du temps accompagnées des émissions originales de Snapchat, des stories des utilisateurs ou des stories d'entreprises. Une agence Snapchat Ads comme Neads permet d'amener les usagers à cliquer sur votre page e-commerce ou d'accéder à plus d'informations sur vos produits.

Les experts consultants Snapchat Ads de Neads vous accompagneront à travers des publicités pour faire décoller vos ventes.