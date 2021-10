Comment réussir la digitalisation d’une entreprise  ?

Mettre en place une vitrine digitale performante

Tout comme dans la vie « réelle », une entreprise numérique doit être attrayante, accessible et fédératrice. Voici comment procéder.

Créer un site internet de qualité

Tout comme la vitrine en façade de votre commerce, votre site internet doit être attractif pour les visiteurs. S'il fait brouillon ou s'il n'est pas fonctionnel, les clients repartiront aussi sec. Pour aboutir à un site opérationnel et ergonomique sans exploser votre budget, c'est le moment de vous tourner vers des solutions tout-en-un.

Créer un site pour vendre sur internet avec la solution WiziShop est sans conteste le meilleur compromis entre dépense et qualité. Cette solution complète est particulièrement adaptée aux boutiques. Elle embarque plusieurs centaines de fonctionnalités natives pour vous aider à paramétrer un e-commerce à votre image.

Instaurer des moyens de communication digitaux

Votre boutique pourra être la plus belle de la toile, elle ne fonctionnera pas si les internautes ne peuvent pas vous joindre. Outre la ligne téléphonique de votre boutique physique qui doit absolument rester opérationnelle, quelques moyens de communication digitaux doivent s'ajouter à la panoplie.

Aujourd'hui, et plus encore depuis le confinement, les internautes sont sensibles aux réseaux sociaux. C'est un excellent moyen de rester en contact avec vos clients. Avez-vous aussi pensé à installer Whatsapp ou Telegram qui permettent de vous joindre gratuitement depuis l'étranger. C'est un très bon moyen de vous développer plus largement. Bien entendu, votre service après vente doit aussi être disponible par courriel, voire par un chat intégré.

Fonder des communautés fidèles

Vous voilà avec un site tout à fait au point et des moyens de communication diversifiés. Mais où trouver des clients ? Si le bouche-à-oreille fait des merveilles, il met aussi du temps à se produire. Le mieux reste de développer des communautés, larges et fidèles. Les réseaux sociaux sont, dans cette optique, vos meilleurs alliés. L'objectif est avant tout de trouver quelques ambassadeurs fidèles. Ce sont eux qui seront les fers de lance de votre communication sur les médias digitaux.

Garder le contact avec les équipes

Pour développer votre entreprise en version numérique, créer un site est évidemment un premier pas nécessaire. Cependant, seul vous aurez sans doute du mal à tout gérer. Il faut alors aussi garder le contact avec vos collaborateurs. Voici comment procéder.

Favoriser les interactions numériques

Le danger du numérique, à plus forte raison encore dans le domaine professionnel, est de s'isoler. Peu à peu, les collaborateurs perdent le contact. Votre entreprise se découd. Vos collaborateurs ne forment plus une équipe, mais une somme d'individualités.

Pour éviter cet écueil, vos collaborateurs doivent continuer à communiquer. Si les e-mails suffisent pour les informations pratico-pratiques, ils sont insuffisants pour garder du lien. Favorisez les instants « machine à café » si fédérateurs dans les entreprises avec des logiciels comme Slack ou Discord. Ils permettent également les interactions auditives et visuelles. Et pourquoi pas un apéro zoom de temps en temps ?

Imaginer des actions de rencontres réelles

Même avec toutes les solutions actuelles, le numérique ne remplace pas totalement le réel. Pour garder une cohésion entre vos collaborateurs, pourquoi ne pas organiser un séminaire à Paris ? Toutes formes de réunions ou d'activités collaboratives fonctionnent parfaitement. Le tout est de se réunir dans un lieu de qualité et dans une ambiance sympa.

Le passage au digital est essentiel à la survie des entreprises. Pour le réussir, vous devez compter à la fois sur un site de qualité et sur la préservation de vos équipes.