Condoléances et obsèques : comment présenter ses remerciements en ligne suite à un décès

Les obsèques, une épreuve difficile dans la vie des familles

Si vous avez été confronté récemment à un décès dans votre famille, vous savez à quel point cette épreuve peut être difficile à surmonter. Non seulement sur le plan humain mais également sur le plan pratique : car le décès d'un proche est également synonyme de préparatifs et de coûts divers qu'il vous faut assumer pour accompagner cette étape transitoire de votre vie. Ceci peut aller du choix de l'organisme de pompes funèbres jusqu'à la communication ou l'annonce du décès, par le biais d'une carte condoléances par exemple.

Ainsi, outre les frais funéraires obligatoires généralement prélevés sur les biens de la succession, on pourra distinguer d'autres frais réputés « facultatifs », comme par exemple la réalisation d'une annonce et / ou d'un faire-part. Dans un cas comme dans un autre, ceci représente un coût non négligeable dont il faut tenir compte dans votre budget.

La réalisation d'une annonce et d'un faire-part

A ce stade, il est important de faire la distinction entre l'avis de décès proprement dit et la réalisation d'un faire-part, qui peut être indépendant et représenter une initiative personnelle à destination des membres de la famille et des proches du défunt. Dans le premier cas, sachez que le coût d'une annonce légale pour un avis de décès peut coûter au minimum 250 euros (les tarifs n'envisagent généralement au mot ou à la ligne). Si vous souhaitez réaliser une annonce plus longue, il pourra vous en coûter jusqu'à 1 000 euros. La plupart du temps, ce sont les pompes funèbres qui s'occupent de la réalisation d'une publication légale, le coût étant directement imputé au total des prestations demandées. Beaucoup de particuliers ne souhaitent pas aller au-delà de la rédaction d'une annonce nécrologique : dans ce cas, la mention « cet avis de décès tient lieu de faire-part » est rajoutée dans l'avis de décès.

Même si cela n'a rien d'obligatoire à première vue, il peut toujours être utile de « personnaliser » vos remerciements à destination de vos proches et de vos amis, surtout si vous avez reçu une attention particulièrement de leur part. Le faire-part de remerciement reste une coutume très appréciée en pareille situation, et permet souvent de témoigner de votre gratitude face à l'épreuve que vous traversez.

Sachez-le : la réalisation d'une carte de remerciements se fait de plus en plus via Internet, pour des raisons évidentes de simplicité et pour toutes les fonctionnalités que cela peut vous apporter : vous pouvez par exemple choisir de personnaliser les remerciements avec une photo de la personne disparue. Le site remerciementdeces.fr vous proposer par exemple de commander 200 cartes remerciement décès, au prix moyen de 88 euros, soit 0.44€ la carte.

Que prendre en compte dans la réalisation d'une carte ?

Pour la réalisation de votre carte de remerciements, vous souhaitez bien évidemment obtenir le meilleure rapport qualité / prix. Comme dans beaucoup de cas, la réalisation de votre carte en ligne se fait de manière totalement intuitive : vous disposez à l'origine d'une sélection de « modèles » par défaut, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour personnaliser votre projet. Mais vous pouvez également choisir de partir d'un modèle vierge, et y ajouter vos éléments au fur et à mesure de la création. Vous disposez ensuite de plusieurs « champs » que vous positionnez à l'envie sur la zone de réalisation, et à l'intérieur desquels vous renseignez vos informations personnelles.

Après la création de votre contenu, vous accédez très facilement à un formulaire de commande, qui vous demande de confirmer un certain nombre d'informations - telles que l'adresse de livraison ou encore votre moyen de paiement préféré. Durant cette dernière étape, vous bénéficiez bien entendu d'une sécurité totale, le règlement étant soumis à certaines procédures indispensables pour garantir la bonne marche de la transaction. La création d'une telle publication est susceptible de varier selon la qualité du papier, mais aussi en fonction du nombre de mots et des motifs choisis.

Vous le voyez donc : la réalisation de cartes de remerciements peut se faire très rapidement et simplement, grâce à des sites spécialisés qui mettent à votre disposition plusieurs outils intuitifs. Pour les délais de livraison, là aussi vous pouvez être rassuré surtout si votre marge de manœuvre est courte : comptez entre 24 et 48 heures pour obtenir votre colis. Vous pouvez également choisir, durant la finalisation de la commande, de recevoir une maquette de votre faire-part de remerciements par email de façon ultra rapide. Ce délais n'excède jamais 4h et ce service supplémentaire est totalement gratuit. De cette façon, vous pourrez interagir avec le graphiste afin d'obtenir le carton de décès collant parfaitement à vos attentes. Durant cet échange, vous pouvez en profiter pour discuter de vos choix avec vos proches. N'oubliez pas non plus que vous disposez à tout moment d'un accompagnement personnalisé en ligne pour vous aider dans chaque étape de réalisation.