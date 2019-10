Crédit renouvelable en ligne : une solution de financement flexible et accessible

Qu'est-ce qu'un crédit renouvelable ?

Comme son nom l'indique, la principale caractéristique du crédit renouvelable réside dans son aspect reconductible. Chaque année, votre contrat de crédit est tacitement renouvelé pour s'adapter à vos dépenses et votre situation personnelle. Disponible pour un montant compris entre 200 et 75 000 euros, ce type de prêt réservé aux particuliers s'avère parfaitement adapté au financement des dépenses courantes, mais aussi aux frais imprévus, comme la réparation ou le remplacement d'un véhicule. Enfin, un crédit renouvelable vous permet d'augmenter le montant de vos mensualités au fil du temps pour réduire le délai de remboursement, tout en bénéficiant d'un taux d'intérêt attractif.

Crédit renouvelable : quels avantages ?

Les crédits renouvelables présentent de nombreux atouts, à commencer par leur souplesse d'utilisation. En effet, ce type de prêt vous permet d'utiliser le montant emprunté comme bon vous semble, sans être soumis à l'obligation de présenter des justificatifs pour vos dépenses. Par ailleurs, un crédit renouvelable vous offre la possibilité de suspendre le remboursement de vos mensualités une fois par an. Enfin, la souscription d'un contrat de crédit renouvelable vous permet de disposer du financement dont vous avez besoin dans les plus brefs délais, notamment si vous réalisez votre demande en ligne.

Crédit renouvelable en ligne : comment souscrire votre contrat de prêt ?

Comme la plupart des crédits à la consommation, il est tout à fait possible de souscrire un contrat de crédit renouvelable en ligne. La procédure est à la fois simple et rapide : il vous faut commencer par sélectionner l'organisme de crédit de votre choix. Celui-ci vous propose un formulaire de demande, que vous devrez compléter pour recevoir une réponse de principe (le plus souvent immédiate). Si cette réponse est positive, votre organisme de financement vous soumet un contrat de crédit sur mesure : il vous revient de l'imprimer, de le signer et de lui joindre toutes les pièces justificatives obligatoires (copies d'une pièce d'identité et des justificatifs de revenus, copie d'une facture d'abonnement téléphonique, etc.). Une fois votre dossier complété et envoyé, l'organisme de crédit l'étudie avec soin avant de vous faire parvenir sa réponse définitive. Dans le cas d'une réponse positive, les fonds sont alors versés sur votre compte par le biais d'un virement bancaire, au terme du délai de rétractation légal.



Flexible et souple d'utilisation, le crédit renouvelable peut donc constituer une solution avantageuse pour financer vos projets personnels. Et si vous optiez pour une souscription en ligne afin de bénéficier d'une mise à disposition rapide de votre emprunt ?