Dans quel but pouvez-vous faire de l’investissement locatif à Toulouse

Acheter un appartement neuf à Toulouse

Le marché immobilier toulousain est relativement dynamique. Les appartement plaisent et font face à une forte demande locative. Investir dans un logement neuf à Toulouse est avantageux concernant le confort et la rentabilité. En effet, vous êtes certains de vous retrouver avec un appartement qui suit les normes de construction en vigueur. Les appartements neufs dans la ville sont relativement chers à l'achat mais comparés à d'autres grandes villes telles que Paris, Lyon et Marseille. De plus, Toulouse a la chance de bénéficier d'un réseau de transports développé. En effet, de nouvelles lignes de métro et de tramways se sont développées ces dernières années. Également, le projet LGV qui relie Bordeaux et Toulouse est prévu pour 2032.

Toulouse, une ville attractive et dynamique

Toulouse est la ville parfaite pour investir dans un logement à louer. En effet, elle est classée comme la quatrième ville étudiante de France. En effet, la ville est dynamique, il y fait bon vivre, elle est bien desservie par les transports en commun.En effet, Toulouse est desservie par 80 lignes de bus, 2 lignes de tramway ainsi qu'un TER qui dessert la ville. Il est également pratique de se déplacer dans la ville en vélo grâce aux nombreuses pistes cyclables ainsi qu'aux 4 400 vélos qui proposés en libre-service. Sa proximité avec Paris en avion (1h) permet également d'attirer de nombreuses personnes à vivre dans le sud et fuir ainsi la capitale. De plus, le marché de l'emploi y est bien développé et le marché culturel au sein de Toulouse est relativement riche et varié. On remarque également que la ville du sud attire de nombreux étudiants grâce à ces multiples écoles telles que des écoles de commerce, d'ingénieur, de notariat, l'école nationale de l'aviation civile (ENAC), de nombreux cursus proposés par l'université, etc.

Une ville à fort potentiel locatif

La ville de Toulouse compte 470 000 habitants, qui lui permet d'être répertoriée en zone B1, étant donné qu'elle dispose de plus de 250 000 habitants, ce qui signifie qu'elle est éligible au dispositif Loi Pinel. La ville rose est ainsi considérée comme une ville à forte demande locative, ce qui signifie qu'il y a trop peu de logements comparé aux demandes et donc aux besoins. De nombreuses résidences sont ainsi en construction pour pallier ce manque de logements, ce qui signifie qu'investir à Toulouse est plutôt prometteur en termes de demande locative, vous limiterez ainsi les périodes de vacances locatives en investissant dans une ville attractive comme Toulouse.

Investir à Toulouse pour défiscaliser

A Toulouse, on y propose des plans Pinel, pour les personnes qui payent des impôts sur le revenu. Cela consiste à investir dans l'immobilier neuf. En échange, vous bénéficiez d'une réduction de vos impôts grâce à ce dispositif. Cet avantage fiscal va cependant dépendre de la durée de mise en location. En effet, le taux d'imposition qui va être appliqué sur le prix du bien est de 21%, 18% ainsi que 12% pour une durée de location de 12, 9 et 6 ans.

Toulouse est donc une ville prometteuse pour y faire de l'investissement locatif. Vous trouverez facilement des locataires étant donné que la demande locative au sein de la ville rose est importante. Investir dans une ville dynamique et attractive est donc un bon choix.