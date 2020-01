E-liquide CBD : que faut-il savoir au sujet du CBD pour cigarette électronique ?

L'e-liquide CBD désigne tout simplement l'une des nombreuses formes sous lesquelles le cannabidiol peut se présenter en tant que produit fini, afin d'être consommé aisément. Ici, le CBD est joint à une préparation traditionnelle destinée à être inhalée grâce à une cigarette électronique (on parle plus communément de « vape »).

Pour rappel, le CBD est l'un des cannabinoïdes (substances actives issues du plant de chanvre, ou cannabis) les plus abondants. Il arrive en seconde position derrière le THC, consommé pour ses effets psychotropes. Le cannabidiol, toutefois, n'a pas d'effet direct sur le système nerveux et ne provoque pas de sensation euphorisante. Au contraire, ses effets sont plutôt considérés comme bénéfiques - à condition de trouver un bon produit, à l'image du e-liquide CBD Corner.

Que contient un flacon d'e-liquide CBD destiné à la vape ?

Les préparations d'e-liquide contenant du CBD sont fabriquées, comme tous les liquides pour cigarette électronique, à partir d'un mélange de propylène glycol et de glycérine végétale, une base à laquelle les producteurs ajoutent parfois un ou plusieurs arômes (ou terpènes) pour donner du goût. Le cannabidiol provient de cristaux de CBD purs, une forme qui garantit l'absence de THC dans la préparation (l'une des conditions sine qua non pour que l'e-liquide CBD soit légal en France, comme on le verra plus bas).

Ce produit, parfaitement adapté à la vape, ne contient donc rien de dangereux. Pas même de la nicotine, contrairement à de nombreux autres e-liquides pour cigarettes électroniques, surtout quand ils ont pour but d'aider à arrêter de fumer.

La concentration de CBD présente dans un flacon d'e-liquide est néanmoins sujette à des variations. Elle peut être de 10 mg/ml, de 15 mg/ml, de 20 mg/ml, de 30 mg/ml, et aller jusqu'à 50 mg/ml (à ne pas confondre avec le dosage, exprimé en mg, et dix fois supérieur : ainsi, 15 mg/ml correspondent à 150 mg de CBD dans un flacon de 10 ml).

Quels sont les avantages de ce mode de consommation ?

Choisir de consommer le CBD sous la forme d'un e-liquide revêt plusieurs avantages :

La simplicité d'utilisation. Pas besoin de diluer son huile de CBD ou d'attendre que sa bougie à base de cannabidiol se consume.

La mobilité. Il est très facile d'emmener sa cigarette électronique partout pour vapoter.

La discrétion. Pour celui qui souhaite rester discret, l'e-liquide CBD ressemble à tout autre type d'e-liquide pour cigarette électronique.

La précision du dosage. La simplicité des indications en termes de dosage et de concentration permet aux utilisateurs de savoir précisément combien de cannabidiol ils consomment.

Le taux de biodisponibilité. Le terme renvoie à la proportion d'une molécule qui est absorbée par le corps en comparaison avec la quantité totale de la même molécule consommée. Le taux de biodisponibilité de la vape (et de l'inhalation en général) est de 20 %, contre 8 % pour l'ingestion. Consommer le cannabidiol sous forme de e-liquide offre donc un meilleur niveau d'absorption, et une transmission plus véloce des signaux jusqu'au cerveau. En ce sens, l'e-liquide CBD est plus avantageux que les autres formes sous lesquelles on trouve habituellement cette substance.

Quels sont les bienfaits du e-liquide CBD ?

Le cannabidiol a de nombreuses vertus positives. C'est à la fois un anti-inflammatoire, un antalgique et un anxiolytique. De fait, inhaler de l'e-liquide CBD permet de lutter contre le stress et l'anxiété, les troubles du sommeil, les inflammations, les douleurs chroniques, et certaines maladies nerveuses comme l'épilepsie.

Si ces effets sont encore sujets à débat, force est de constater que le cannabidiol contribue à l'apaisement et à la relaxation, sans les effets psychoactifs qui sont ceux du THC. Sa consommation n'entraîne pas non plus de libération de dopamine, contrairement à ce qu'il se passe avec la nicotine, ce qui signifie que le cannabidiol n'a pas de caractère addictif.

Pour autant, le CBD, quelle que soit sa forme, n'est pas un médicament. Sa consommation ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médicamenteux. En France, ce qualificatif est d'ailleurs illégal : l'e-liquide CBD, ni aucun autre produit contenant cette molécule, ne peut être vendu sous l'appellation de « médicament ».

L'e-liquide à base de cannabidiol est-il légal en France ?

Question délicate s'il en est, celle de la légalité du CBD et des produits fabriqués à base de cannabidiol n'est pas complètement tranchée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le CBD est autorisé à la vente sous conditions, tandis que le THC, lui, ne peut pas être vendu ni consommé. À ce jour, la législation française s'appuie sur deux règles :

L'interdiction des produits finaux fabriqués à partir de plants de chanvre dont la teneur est supérieure à 0,2 % de THC. De sorte qu'un e-liquide CBD, pour être parfaitement légal, doit être conçu à partir de cristaux de CBD purs.

L'interdiction d'utiliser des fleurs de cannabis. Seules les graines et les fibres issues du plant de chanvre peuvent servir à en tirer du cannabidiol.

Cet encadrement strict implique de bien vérifier la provenance des produits à base de cannabidiol que vous consommez, et de faire confiance à des revendeurs sérieux, capables de garantir la qualité de leurs produits, comme CBD Corner.

CBD Corner, la référence française en matière de produits à base de CBD

Si le cannabidiol ne revêt aucun danger pour la santé, cela ne signifie pas pour autant qu'il faille acheter des produits à base de CBD auprès de n'importe quel revendeur, sans se soucier de la qualité et de la provenance des plants de chanvre utilisés pour les fabriquer. De plus, les règles rigoureuses qui encadrent la revente et la consommation font qu'il est préférable de s'adresser à des professionnels consciencieux et experts en la matière pour qui veut acheter de l'e-liquide CBD ou tout autre produit à base de CBD.

C'est le cas de CBD Corner. Cette boutique parisienne propose des produits de haute qualité (notamment du e-liquide CBD), conçus à partir de plants de chanvre 100 % biologiques. Les experts de CBD Corner prennent un soin tout particulier à sélectionner les meilleurs fournisseurs dans toute l'Europe, afin de proposer à leurs clients des produits qui respectent la loi (moins de 0,2 % de THC dans les plants de chanvre utilisés pour la fabrication) et qui garantissent des effets bénéfiques optimaux... pour des bienfaits démultipliés. C'est là tout l'intérêt d'un produit de qualité : une double assurance, légale et thérapeutique.