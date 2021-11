Entreprises : comment réduire vos frais d’impression papier ?

Réduire le gaspillage

Dans une démarche de réduction des coûts de fonctionnement d'une entreprise, la chasse au gaspillage est la première action à mener. Si nul n'est à l'abri de la malveillance, dans la majorité des cas, vos salariés sont de bonne volonté. Ils ne sont ni négligents ni paresseux, ils n'ont simplement pas été sensibilisés aux bonnes pratiques.

Réinventer vos pratiques internes est le meilleur moment pour informer vos collaborateurs des pratiques adéquates pour économiser l'encre et le papier. Non seulement ces actions sont importantes pour les finances de votre entreprise, mais elles impactent aussi son empreinte écologique.

D'une manière générale, les bonnes pratiques minimales à rappeler sont :

● l'impression recto verso ;

● l'utilisation des versos vierges pour des brouillons ;

● l'utilisation des paramètres « éco » du matériel.

Malheureusement, toutes ces mesures sont parfois insuffisantes pour renverser la vapeur. Des actions plus importantes s'imposent alors.

Changer le matériel

Vos collaborateurs économisent l'encre et le papier. Pourtant, vos dépenses en impressions internes restent élevées. Peut-être le problème est-il lié à votre matériel ?

En effet, certaines imprimantes consomment plus que d'autres. C'est notamment le cas de la plupart des imprimantes bon marché dont les consommables sont hors de prix. L'économie d'achat est alors bien vite contrée par l'achat des cartouches d'encre. Des comparaisons s'imposent entre les modèles. Si longtemps les imprimantes laser ont dominé le marché, aujourd'hui, les imprimantes à encre s'avèrent aussi performantes.

Autre réflexe à réviser : l'achat des cartouches d'encre. Dans de nombreux cas, le premier réflexe est d'acheter les cartouches d'encre de la marque. Pourtant, il existe de plus en plus souvent une alternative low cost ou rechargeable qui permet des économies substantielles. Avant de vous jeter sur cette opportunité, pensez à bien vérifier la compatibilité entre votre imprimante et les cartouches. En effet, certaines imprimantes supportent mal ce type de cartouches et se bloquent. Le remède serait alors pire que le mal.

Externaliser les impressions

Pour faire une coupe nette dans les budgets d'impression, il est parfois nécessaire de recourir à une action plus musclée : externaliser. L'externalisation de l'impression de vos documents peut alors se faire de deux façons : une externalisation partielle ou une externalisation complète.

L'externalisation partielle des impressions

Dans certaines entreprises, les impressions se concentrent sur quelques documents précis. Des invitations ou des supports de communication en couleur peuvent rapidement faire monter l'addition en comparaison avec des copies classiques en noir et blanc.

Dans ce cas, externaliser uniquement ce genre d'impression est une alternative à envisager. Elle permet une impression à des prix de gros, plus avantageux que l'impression à la pièce de votre propre matériel. L'externalisation de l'impression pour des documents spécifiques offre l'opportunité d'obtenir une qualité professionnelle que ne possède pas toujours les machines classiques.

L'externalisation complète des impressions

Outre une brochure pour pas cher, l'externalisation complète de vos impressions est aussi une solution viable. Ce type d'externalisation s'envisage si vous souhaitez vous délester totalement de cette charge. À moins d'avoir des collaborateurs indélicats qui impriment des quantités astronomiques de documents en toute discrétion, cette transition s'envisage souvent au moment de remplacer les machines. Elle permet cette économie et offre généralement des prix de gros assez attractifs.

Le coût des impressions papier constitue une part non négligeable du budget d'une entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité. Une sensibilisation des collaborateurs, des changements de machine voire une externalisation des impressions permettent de faire des économies sur ce poste.