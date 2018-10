Esta : préparer un voyage aux USA devient un pur plaisir

ESTA : Quels sont les critères pour être accepté ?

Pour faire un voyage aux Etats-Unis, il n'est pas forcément nécessaire de faire une demande de Visa. Dans la plupart des cas, l'autorisation de voyage ESTA est suffisante. Toutefois, elle est soumise à certaines conditions qu'il faudrait connaître, mais si vous remplissez les critères d'éligibilité, il y a peu de chances qu'on ne vous l'accorde pas, ce qui la rend encore plus géniale !

Les conditions de base d'obtention de l'ESTA

Suite aux nombreux problèmes rencontrés par les étrangers lors de la demande de Visa, notamment au niveau légal, les Etats-Unis ont décidé de mettre en place le Programme d'Exemption de Visa. Ainsi, les pays qui appartiennent à ce programment n'auront plus qu'à faire une simple demande d'autorisation de voyage.

On compte 38 pays actuellement. En effet, l'objectif est de rendre l'accès à cette autorisation de voyage bien plus facile et plus rapide, avec un coût moins élevé car les frais de Visa constituent souvent un frein pour les voyageurs touristiques. Grâce au Système Electronique d'Autorisation de Voyage ou ESTA donc, les ressortissants de ces pays pourront facilement entrer aux Etats-Unis sans devoir se munir d'un Visa.

Par ailleurs, vous devez aussi choisir une compagnie aérienne ou maritime reconnue par les autorités américaines, en ce sens que pour un voyage avec un avion privé, le Visa est requis. Enfin, il faut savoir que cette autorisation de voyage n'est destinée que pour les courts séjours (90 jours au plus) et correspond donc aux voyages touristiques et aux voyages d'affaires. Pour cela, vous devez faire l'achat d'un billet d'avion aller-retour.

Les conditions requises pour le voyageur

En plus de ces conditions de base, il existe également d'autres conditions qui dépendent de vous. Tout d'abord, vous devez être en possession d'un passeport en cours de validité pour prétendre à l'obtention de l'ESTA. On parle alors uniquement de passeport électronique, et non d'un passeport temporaire. De plus, sa date d'expiration ne doit pas être dans les six prochains mois.

Vous ne devez également pas avoir des antécédents judiciaires avec les autorités américaines, particulièrement un refoulement à la frontière au cours d'un précédent voyage. De même, vous ne serez pas éligible si vous avez déjà fait une demande de Visa auparavant et que celle-ci ait été refusée.

Conseils pour obtenir l'ESTA

Avant de procéder à la demande, vous devez vérifier premièrement que vous êtes ressortissant de l'un des 38 pays appartenant au Programme d'Exemption de Visa. Ensuite, si vous remplissez les conditions de base, vous devez vous assurer que votre passeport est valide pour plus de six mois. S'il est sur le point d'expirer, il est préférable de le renouveler avant.

La demande de l'ESTA se fait en ligne et il est possible d'obtenir une réponse très rapidement (72h au plus tard). Vous devez prévoir 59€ pour toutes les formalités. Une fois que vous obtenez cette autorisation, vous pourrez voyager plusieurs fois aux Etats-Unis pendant deux ans, à condition que chaque séjour ne dépasse pas les trois mois pour ne pas compromettre la prochaine demande de Visa, pour un voyage culturel par exemple (en savoir plus ici).

Enfin, il faut noter que ce Système Electronique d'Autorisation de Voyage ne convient pas aux étudiants étrangers ou bien pour ceux qui ont un projet de plus de six mois aux Etats-Unis. Il existe en effet certains cas où la demande de Visa est obligatoire.