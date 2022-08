Faire sa carte grise en ligne

Quand faire un certificat d'immatriculation ?

Toutes nouvelles informations concernant le propriétaire d'une voiture, d'une moto ou de tout autre véhicule doivent être signalées dans le mois. Qu'il s'agisse d'un changement de titulaire ou d'un déménagement, vous disposez d'un délai de 30 jours pour effectuer les changements auprès de la préfecture en passant par internet. En attendant de recevoir vos documents officiels définitifs, un CPI (Certificat Provisoire d'Immatriculation) valable un mois vous sera délivré.

Acquisition d'un véhicule

Dès lors que vous faites l'acquisition d'un nouveau véhicule, vous devez établir le certificat d'immatriculation en ligne, peu importe la situation :

- on vous a donné le véhicule ;

- vous avez hérité d'une voiture ;

- vous venez d'acheter une voiture neuve ou d'occasion ;

- vous avez acheté une moto d'occasion à un particulier.

Si vous souhaitez mettre en vente votre voiture, n'oubliez pas de réaliser un certificat de cession.

Changement d'adresse sur sa carte grise

En cas de déménagement, vous devez signaler votre nouvelle adresse en ligne, ce qui aura pour conséquence de modifier votre carte grise.

Le changement d'adresse est gratuit les 3 premières fois. À partir de la 4e modification du lieu de votre résidence, l'envoi de votre nouvelle carte grise est à votre charge.

Carte grise perdue

Si vous avez perdu votre carte grise, vous devez demander un duplicata le plus rapidement possible. Là encore, cette démarche s'effectue en ligne. Après avoir fourni les documents demandés et réglé par CB le montant de votre certificat d'immatriculation, une nouvelle carte grise est générée. Vos anciens papiers ne sont plus valides et vous ne pourrez pas interrompre la démarche même si vous retrouvez votre ancienne carte grise.

Quels papiers pour faire sa carte grise sur internet ?

Vous l'avez compris, toutes les démarches relatives à votre certificat d'immatriculation s'effectuent sur internet. Pour faire sa carte grise en ligne, munissez-vous de :

- la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule (Cerfa 13750*05)

- le mandat d'immatriculation (Cerfa 13757*03) ;

- un justificatif de domicile de moins de 6 mois ;

- votre permis de conduire ;

- votre pièce d'identité ;

- l'attestation d'assurance du véhicule.

Rendez-vous sur des sites agréés comme Cartegrise.com pour immatriculer facilement et en quelques clics votre nouveau véhicule.