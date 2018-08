Hors-série consacré à l'innovation positive, la deuxième édition de « Good Innovation Better Planet » aborde le monde sous le prisme d'un futur résilient et inclusif.

Entourée d'experts, philosophes, décideurs, sociologues et chercheurs, la rédaction de La Tribune s'est attachée à préfigurer un avenir souhaitable et meilleur.

Au coeur d'une révolution agro-alimentaire en devenir, nos écosystèmes se renouvellent sur des territoires en réciprocité, laissant place à une société digitale, une écologie réinventée et des nouvelles formes éducatives, qui peu à peu transforment le monde.

Cinq chapitres pour changer le monde

Des personnalités engagées ont été invitées à s'exprimer sur notre monde en mutation et les solutions possibles pour un impact positif sur nos futurs.

Préfacé par Thierry Marx, chef étoilé et entrepreneur très impliqué dans l'économie sociale et solidaire, le hors-série s'inspire de projets en devenir et d'innovations qui sont à même d'annoncer un monde meilleur.

«Good Innovation Better Planet» présente, au travers cinq chapitres, ce que les acteurs du changement sont à même de proposer.

«Réciprocité des territoires», parce qu'il est indispensable de relier les territoires pour réconcilier les villes et les champs, et faire en sorte qu'une initiative locale ait des répercussions globales. «Digital inclusif» parce qu'il est urgent que l'inclusion numérique soit notre nouveau bien commun. «L'agriculture et l'alimentation autrement» parce qu'il nécessaire de penser nos agricultures et nos modes alimentaires par le prisme de nouveaux écosystèmes respectueux de nos terres. «Réinventer l'écologie» parce que face aux urgences climatiques et environnementales, les initiatives collaboratives et citoyennes se multiplient. «Education et transmission» parce qu'il est visionnaire de repenser nos systèmes éducatifs pour replacer la transmission au cœur de nos cadres pédagogiques.

Experts et change makers de haut vol

Décryptages, analyses, interviews, portraits et tribunes... Des experts prestigieux sont au rendez-vous du monde de demain, parmi eux : Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France, Matthieu Ricard, moine bouddhiste, Rosa Akbari, spécialiste de la blockchain et conseillère en technologie pour l'ONG Mercy Corps, Alexandre Mars, fondateur d'Epic et philanthrope, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Jean Viard, sociologue, Christophe Sommet, directeur général d'Ushuaia TV, Mathilde de l'Ecotais, artiste et fondatrice de Media Social Food, Jacques-François Marchandise, cofondateur de la Fondation Internet Nouvelle Génération, Carolyn Steel, architecte et urbaniste, Ross Hall, directeur de la stratégie pour l'éducation chez Ashoka, Yann Arthus-Bertrand, photographe et fondateur de la Fondation Good Planet... et les « Positive People » : Virginie Hils, créatrice de Comptoir de Campagnes, Svenia Busson, exploratrice de la Edtech, Frédéric Bardeau, fondateur de l'école Simplon, Lucie Basch, fondatrice de To Good To go et Stéphanie Chrétien, aux manettes de Paris Fonds Vert.

Good Innovation Better Planet, 50 idées pour changer le monde (La Tribune éditions), 216 pages - 15 euros - En kiosque le 6 septembre.

