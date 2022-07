Inflation : adapter sa politique salariale grâce au benchmark

Un benchmark, qu'est-ce qu'est exactement ?

C'est une technique de marketing qui consiste en une démarche comparative bien palpable comme le propose par exemple l'application de rémunération Figures. Une entreprise donnée observe les performances d'une autre entreprise ainsi que les bonnes pratiques que cette dernière met en œuvre. À partir de cette observation, la première entreprise compare et analyse ces performances en vue d'améliorer sa compétitivité et sa productivité.

L'enjeu étant de tirer le meilleur des pratiques des autres entreprises, le benchmark dépasse le cadre de la veille concurrentielle. Il peut s'étendre à d'autres secteurs d'activité pour s'inspirer de leurs pratiques managériales ou de leurs processus de marketing.

Un dirigeant d'entreprise peut utiliser 3 types différents de benchmark :

Le benchmark stratégique

Le processus a pour visée d'identifier les stratégies commerciales gagnantes des entreprises prospères pour les appliquer à sa propre démarche stratégique. Cela permet de trouver le meilleur moyen de se développer face aux acteurs du marché.

Le benchmark de performances

Il s'agit de comparer ses services et ses produits à ceux présents sur le marché afin de déterminer leur solidité par rapport à ceux des concurrents.

Ici, l'objectif est d'étudier le fonctionnement et de discerner les bonnes pratiques d'autres entreprises pour les mettre en œuvre en vue d'une amélioration de ses propres processus. Une fois les points faibles de ses produits identifiés, l'entreprise s'attelle à les compenser ou les réparer.

Qu'est-ce que la politique salariale ?

C'est l'ensemble des règles qui déterminent les éléments de rémunération d'une entreprise. Ces règles correspondent à une stratégie ou une ligne directrice conçue pour se prémunir d'éventuels risques d'erreurs, d'insatisfactions ou de dérives. Ces risques sont possibles dans le cas où les rémunérations sont déterminées par seulement des négociations individuelles.

Les principaux enjeux d'une politique salariale se trouvent être : l'engagement des salariés, la satisfaction et le pouvoir d'achat. Une grille conventionnelle de salaires appliquée automatiquement s'avère insuffisante, bien que nécessaire. Il convient alors de définir des outils et des critères qui sont propres à l'entreprise pour fixer, puis faire évoluer les rémunérations avec cohérence en fonction des objectifs et des contraintes. C'est ici que le benchmark entre en jeu.

Comment adapter sa politique salariale à l'inflation grâce au benchmark ?

C'est indéniable, le marché est l'un des paramètres importants dans l'élaboration d'une politique de rémunération. De bonnes performances passent par l'observation des pratiques des concurrents et par l'adaptation au contexte du marché.

Il est en effet primordial d'apprendre à réaliser un benchmark ou une étude comparée des pratiques salariales. Cela permettra de se positionner vis-à-vis des concurrents. Pour être à la fois attractif et cohérent, l'essentiel est de déterminer leurs pratiques concernant :

- le niveau des salaires ;

- les avantages proposés

- la structure de la rémunération.

Nous vous proposons l'utilisation de l'application Figures.hr qui permet d'effectuer une comparaison de manière instantanée de votre politique salariale vis-à-vis des concurrents. En quelques clics, vous pourrez visualiser, analyser et comparer vos données salariales sur tous les marchés. Grâce à l'application Figures, vous aurez la possibilité de :

- Confronter la rémunération de vos employés sur le marché.

- Faire une analyse si des employés sous-payés risquent de quitter l'entreprise.

- Prendre des décisions en fonction de données en temps réel.

- Avoir une vue d'ensemble de votre politique salariale.

- Développer un audit de votre situation hommes-femmes. Vous obtiendrez cet audit via des indicateurs uniques et innovants.

Vous vous demandez comment comparer les salaires du marché avec l'application Figures ? La comparaison se passe le plus simplement du monde :

- Il vous suffit de piloter une plateforme très simple. Vous aurez juste à réaliser un classement par marché, par métier et par poste. Vous pourrez ainsi découvrir et affiner votre positionnement.

- Vous veillez à vous comparer à des entreprises qui vous ressemblent. Vous pourrez alors filtrer toutes les données nécessaires pour vous mesurer face au marché.

- Vous pourrez déceler qui parmi vos salariés est bien payé et qui est sous-payé.

L'application Figures vous fait gagner en temps et en efficacité dans le processus de révision de la grille salariale grâce aux données de marché fiables et précises qu'elle vous fournit.