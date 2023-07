Investir dans l’immobilier locatif : entre gestion de patrimoine et réglementation

En France, l'immobilier locatif représente une part importante des placements financiers. Plus de 30,5 % de personnes en France choisissent l'investissement locatif. Ce secteur enregistre une hausse de 1% par rapport à 2022.

La base de l'investissement immobilier

Invertir dans l'immobilier locatif, c'est devenir propriétaire d'un bien pour le mettre en location meublée ou non meublée (tout dépend des dispositifs). Chaque investisseur est ensuite libre d'acquérir un bien dans le neuf ou dans l'ancien, chacun ayant des avantages et des inconvénients notamment au niveau du prix d'achat, de l'isolation, des travaux à réaliser, de la localisation, etc.

L'investissement dans le neuf séduit de plus en plus. Il offre des avantages fiscaux attractifs comme la loi Pinel permettant la réduction d'impôts. En plus de cette loi, d'autres dispositifs existent dans le neuf pour défiscaliser. Les investisseurs peuvent par exemple bénéficier de déductions fiscales sur les intérêts d'emprunt, les travaux de rénovation énergétique ou encore les charges fiscales.

Pour réussir dans l'investissement immobilier locatif, le secret est de diversifier ses biens. Comme dans tous les types d'investissements, la diversification permet de « réduire les risques ». Pour cela, encore faut-il s'y connaitre ! Pour aider les particuliers dans cette démarche, de nombreux gestionnaires de patrimoine spécialisés, tels que Valority, offrent des services d'accompagnement sur mesure. Les cabinets comme Valority sont là pour aider les investisseurs à définir leur stratégie, à optimiser leur fiscalité et à sélection les biens en fonction de leur besoin, de leurs revenus, et d'autres critères spécifiques.

La réglementation et les passoires thermiques

Dans l'immobilier, une passoire thermique fait référence à un logement trop énergivore. Or, parmi les réglementations les plus importantes actuellement il y a les performances énergétiques des logements.

Les biens immobiliers disposant d'une mauvaise isolation thermique sont dans le viseur des autorités et de plus en plus de logements mal isolés deviennent interdits à la location.

Cette récente réglementation met en évidence l'importance pour les propriétaires d'avoir un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) « vert », qui atteste d'une bonne performance énergétique du bien immobilier.

L'objectif est triple :

Empêcher que des logements ne respectant pas ces normes soient remis en location avant que des travaux soient réalisés

Offrir aux locataires des conditions de vie plus confortables

Permettre aux locataires de réduire leurs dépenses énergétiques

L'importance des énergies vertes dans l'investissement

Face aux transitions énergétiques, au réchauffement climatiques, aux incitations et nouvelles législations gouvernementales, de plus en plus de projets immobiliers intègrent les énergies vertes. Dans l'immobilier locatif, elle fait maintenant partie des stratégies gagnantes et d'un « prérequis » pour certains investisseurs.

Intégrer les énergies vertes, c'est mettre en place des installations qui permettront de tirer parti de l'environnement extérieur pour créer de l'énergie. Cela peut être lié au vent, au soleil, à la chaleur, voire à l'eau !

Les installations photovoltaïques, par exemple, permettent non seulement de réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais elles ouvrent aussi la porte à de nombreuses aides gouvernementales liées à l'autoconsommation.

Pour se renseigner, certains sites spécialisés dans les installations photovoltaïques tels que O2Toit proposent des solutions sur mesure pour l'intégration d'installations photovoltaïques dans les projets immobiliers.

Cette approche permet aux investisseurs de profiter de tarifs avantageux, de subventions, de crédits d'impôt et de certificats d'économies d'énergie (CEE) qui améliorent la rentabilité de leur investissement tout en contribuant à la transition énergétique.

Même si nous entendons parler davantage des panneaux solaires, d'autres solutions existent et peuvent être intégrées dans les projets immobiliers afin de tirer profit des énergies vertes. En voici 4 :

L'installation solaire thermique : Ces installations permettent de chauffer l'eau grâce aux rayons du soleil. Elles sont généralement utilisées pour chauffer l'eau dans les bâtiments.

La biométhanisation : Ce type d'installation utilise les déchets organiques pour créer du biogaz. Celui-ci peut ensuite être utilisé pour créer de l'électricité et de la chaleur dans les logements.

L'hydroélectricité : Comme son nom l'indique, elle exploite l'eau (qui créer de l'énergie lorsqu'elle est en mouvement) pour générer de l'électricité. Cette installation peut être intéressante lorsque le bien immobilier est situé près d'un point d'eau non stagnant.

Les pompes à chaleur aérothermiques : Elles utilisent l'air de la pièce pour chauffer ou refroidir les bâtiments. Elles sont très efficaces énergétiquement et peuvent réduire la consommation d'énergie liée au chauffage et à la climatisation.

L'installation d'équipements d'énergies renouvelables va en revanche déprendre de plusieurs critères notamment l'emplacement du projet immobilier, le budget, la région, etc. Si de nombreuses solutions existent aujourd'hui pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments et contribuer à la transition vers une économie plus durable et respectueuse de l'environnement, certaines ne peuvent pas être applicables à tous les logements.