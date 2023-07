Investir dans l'or : quels sont les avantages et les inconvénients ?

Quels sont les avantages ?

L'or est une couverture contre l'inflation

Lorsque l'inflation fait augmenter les prix, le pouvoir d'achat diminue. Par conséquent, si vous avez des liquidités, vous perdez de l'argent. L'or, en revanche, est souvent considéré comme une couverture contre l'inflation. Lorsque la valeur du dollar diminue, la valeur de l'or peut augmenter. N'hésitez pas à vous renseigner sur le cours de l'or en vous rendant sur le site du spécialiste en métaux précieux Au Coffre.

L'or est une valeur refuge en cas de conditions économiques compliquées

L'achat d'or peut potentiellement aider les investisseurs à surmonter des conditions économiques incertaines, étant donné que sa valeur peut augmenter pendant ces périodes. Il existe effectivement une corrélation positive entre le prix de l'or et l'augmentation de la proportion de consommateurs ayant des attentes pessimistes. Cela ne signifie pas que le prix de l'or augmentera toujours en période de bouleversement économique, mais cet investissement pourrait être bénéfique pour les plus prévoyants.

L'or est un moyen d'épargner son argent pour l'avenir

Il est essentiel d'épargner pour son avenir lorsqu'on dispose d'un revenu régulier. Cependant, il se peut que vous n'ayez pas la possibilité d'investir de petites sommes d'argent si vous optez pour un investissement immobilier par exemple. À cet égard, la chose la plus simple que vous puissiez faire est d'investir dans l'or physique. Vous protégerez ainsi votre argent pour l'avenir et vous pourrez également obtenir de bons rendements à long terme. La meilleure chose à faire est d'acheter des pièces d'or fournies par les banques, car elles sont assorties d'une garantie de qualité.

Quels sont les inconvénients ?

L'or peut subir des variations de prix

L'or peut surpasser d'autres actifs pendant certaines périodes, mais ne pas résister à l'appréciation des prix à long terme. Si vous essayez d'épargner pour votre retraite, par exemple, investir trop d'argent dans l'or pourrait empêcher les gains à long terme que vous auriez obtenus avec des actions ou des obligations. C'est pourquoi il est important de choisir une bonne répartition.

L'or est complexe à comprendre

Si vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'or et la classe d'actifs des métaux précieux dans son ensemble, il vous faudra du temps pour vous mettre à niveau. Choisir cette classe d'actifs plutôt que les actions et les obligations traditionnelles ne se résume pas à choisir celle qui, selon vous, rapportera le plus. Il faut également tenir compte du risque, des flux de trésorerie, des impôts, etc. L'ajout de cette classe d'actifs peut donc aussi ajouter une certaine complexité à vos décisions d'investissement, à laquelle vous devez vous préparer.

Il ne vous reste plus qu'à peser les pour et les contre de votre investissement dans l'or avant de vous lancer.