Investir en immobilier : faut-il préférer les SCPI à l’achat d’un appartement ?

Pourquoi l'achat de parts de SCPI est-il préférable à celui d'un appartement ?

Acheter un appartement revient à n'investir que dans un seul bien immobilier. Cela signifie mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne s'agit donc pas d'une idée judicieuse, notamment en cas de problèmes avec ses locataires, problèmes qui peuvent être légion. A contrario, investir en SCPI revient à devenir copropriétaire de dizaines d'actifs immobiliers, près de 200 pour les plus grosses SCPI du marché de la pierre digitale. Le risque en est donc considérablement dilué.

En effet, les SCPI peuvent investir à la fois en immobilier d'entreprise (bureaux, murs de commerces, locaux d'activités et entrepôts, immobilier en lien avec la santé et l'éducation...) mais également en immobilier d'habitation. De même, le parc immobilier des SCPI est de plus en plus souvent diversifié en zone euro, et au-delà de celle-ci, en Europe. Les SCPI européennes sont ainsi devenues le must-have de tout portefeuille SCPI résilient.

Comme le remarque Gregorie Moulinier, l'un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI, le premier réseau d'épargne digitale français : « Investir en direct dans un appartement induit toujours un affect. Mais est-ce avec de l'affect que l'on se bâtit son patrimoine immobilier ? Ce n'est pas ce qu'en pensent les investisseurs qui nous téléphonent. Ces derniers préfèrent ne pas être confrontés à des contraintes de gestion et n'avoir à s'occuper de rien. »

Avec une performance autour de 6 % nets pour les meilleures SCPI, ces dernières n'ont pas à rougir de celle de l'immense majorité des appartements. Ainsi, il n'est pas possible d'y parvenir tous frais déduits (charges, taxes foncières, assurances, travaux, coûts de gestion...) pour les appartements situés dans les métropoles françaises, a fortiori à Paris.

Comme pour l'immobilier détenu en direct, il est possible d'acheter ses parts de SCPI de rendement à crédit. Il est aussi possible de les acheter en démembrement temporaire de propriété. Mieux, il est facile de ne vendre que quelques parts de son portefeuille SCPI en cas de besoin imminant de liquidités, ce qui est impossible s'agissant d'un appartement.

Dans le même ordre d'idée, les associés des SCPI ne seront pas soumis à des problématiques d'indivision qui sont toujours extrêmement difficiles à résoudre. Avec les SCPI, il suffit de répartir ses parts dont la valeur unitaire est de l'ordre de quelques centaines d'euros. Voilà pourquoi l'achat de parts de SCPI est préférable à celui d'un appartement. Encore faut-il bien le réaliser.

Comment être certain d'effectuer le bon choix de SCPI de rendement pour créer son portefeuille de SCPI ?

La réponse à cette question est très simple : il faut se mettre en relation avec des professionnels de la question, des hommes et des femmes dont c'est l'unique métier. Ces derniers possèdent une expérience considérable du monde des produits d'épargne immobilière assistée. Ils sont en outre capables de distribuer toutes les SCPI du marché.

De surcroît, le prix des parts des SCPI étant identique quel que soit le canal de distribution, il n'existe aucun risque de les surpayer. Ces spécialistes sont aussi capables de trouver pour leurs clients le meilleur crédit SCPI dans le cadre d'un package : meilleures SCPI et meilleur crédit SCPI.

Ainsi que le relève Véronique Baron, l'une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : « L'un de nos clients hésitait entre l'achat d'un appartement de 180 000,00 euros et celui de parts de SCPI de rendement pour la même somme. Après mûre réflexion, il s'est décidé à mixer quatre SCPI, choix qu'il n'a pas regretté au regard des perspectives offertes par les produits d'épargne immobilière assistée. »

Les quatre SCPI achetées par cet investisseur, chacune pour 45 000,00 euros, ont été la SCPI Primopierre, la SCPI Immorente, la SCPI Pf Hospitalité Europe et la SCPI Activimmo.

La SCPI Primopierre, gérée par Primonial REIM est une SCPI de bureaux francilienne. Capitalisant plus de 3,4 milliards d'euros au 31 mars dernier, Primopierre fait partie des plus grosses capitalisations du monde de la pierre digitale. Primopierre a rapporté 5,04 % à ses associés en 2020, soit davantage que la moyenne des SCPI de rendement.

Capitalisant plus de 3,5 milliards, la SCPI Immorente, gérée par Sofidy, est également une SCPI de fonds de portefeuille. Immorente est une SCPI diversifiée à dominante murs de commerces. Immorente est également une SCPI ayant un tropisme européen puisque plus de 22 % de la valeur de son patrimoine se trouve dans cette zone géographique.

Comme son nom l'indique, la SCPI Pf Hospitalité Europe, gérée par Perial Asset Management, est une SCPI européenne tournée vers l'immobilier d'hospitalité, à savoir celui en lien avec l'éducation, la santé, l'hébergement et l'hôtellerie. Pf Hospitalité Europe a rapporté en annualisé 6,25 % en 2020 ce qui en fait l'une des meilleures SCPI en termes de performance.

Enfin, la SCPI Activimmo, gérée par Alderan, fait aussi partie des meilleures SCPI puisqu'elle a offert à ses associés porteurs de parts 6,05 % l'an dernier. Investissant uniquement en France, Activimmo est spécialisé dans l'immobilier logistique, à savoir les locaux d'activités et les entrepôts, deux typologies d'actifs particulièrement porteuses actuellement.

Parce qu'il ne serait pas possible d'investir à la fois dans des bureaux, des murs de commerces, de l'immobilier logistique et de l'immobilier d'hospitalité en achetant un seul appartement, les SCPI demeurent des produits d'épargne immobilière assistée particulièrement fongibles et intéressants. Cerise sur le gâteau, elles ne supportent aucune contrainte de gestion.

Pour parachever son investissement en parts de SCPI, il faut impérativement prendre attache avec des professionnels des SCPI. Ils sauront confectionner des portefeuilles SCPI sur mesure pour leurs clients les plus exigeants.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.