Investissement Locatif : à distance et rentable avec Ever Invest

Une autre approche de l'investissement locatif

À ses débuts, Evert Invest réalise quelques opérations pour ses clients, en les accompagnant dans un type d'investissement locatif plutôt sécurisé, avec de petits biens comme les studios. Mais au fil du temps, Maxime Guérin, créateur d'Ever Invest, affine sa perception du marché.

Il remarque que peu d'acteurs se tiennent à la disposition de l'acheteur. Ceux qui souhaitent acheter se tournent alors vers les agences plus dédiées aux vendeurs ou vers les marchands de biens, plus orientés vers leurs propres profils. Aider les particuliers dans leur effort locatif pour accéder à la meilleure rentabilité possible va devenir rapidement la vocation d'Ever Invest.

Aujourd'hui, la start-up surfe sur les dernières tendances de l'investissement locatif. Son cœur de cible est axé sur un panel d'investisseurs constitué de jeunes actifs dans la tranche des 28-38 ans. Le but de leur investissement locatif n'est pas toujours clairement défini, mais le rôle d'Ever Invest est justement de les accompagner dans leur cheminement.

Pour cela, elle définit avec eux un projet immobilier de départ, qui détermine le type de bien à trouver pour atterrir, en sortie, sur la meilleure rentabilité possible. Chacun n'investit pas pour les mêmes raisons, certains le font dans un but avant tout patrimonial, quand d'autres visent des revenus complémentaires voir la revente et la perspective d'une plus-value. L'investissement locatif réalisé pour faire du cash-flow doit dégager alors une bonne rentabilité immédiate.

Mais, sans le temps nécessaire pour dénicher un bien, et sans les connaissances requises en matière de rentabilité, de financement et de fiscalité, les jeunes investisseurs avaient besoin d'un relai.

Quand internet booste les performances

La notoriété d'Ever Invest se développe bien sur la toile, car tous les atouts d'un service en ligne sont là. Un espace dédié sur la plateforme est ouvert à chaque utilisateur pour lui permettre de suivre son projet en ligne, à toute heure du jour et de la nuit. Dès son inscription, un conseiller est affecté à sa recherche et entretient avec lui les échanges relatifs à ses différentes demandes. L'enjeu d'un investissement locatif ne laisse aucune place à l'anonymat, et les nombreux services fournis permettent de développer un véritable partenariat qui se poursuit par mails et par téléphone.

Internet permet de dématérialiser les échanges pour permettre un traitement plus rapide de certaines formalités, comme le dossier de financement ou les documents administratifs et fiscaux. Il permet aussi de mieux déléguer certaines tâches relatives aux rénovations et réaménagements nécessaires, pour rendre un bien propre à la location. Or, aujourd'hui, un espace en ligne permet de visionner des plans d'architecte ou des planches déco en y apportant ses remarques en quelques coups de souris. Ever invest réserve même une option sur-mesure aux amoureux de la déco, les plus banchés allant jusqu'à proposer leurs épingles Pinterest en ligne, pour personnaliser une acquisition.

Le marché locatif en ligne

Les grandes tendances de l'investissement locatif en ligne s'orientent actuellement vers le logement meublé. Ever invest recommande ce type de placement en raison des montages fiscaux, particulièrement avantageux qu'il propose. Qui ne rêve pas d'investir sans effort, sans visite, sans souci administratif et sans impôt dans un bien rentable ? C'est ce que permet aujourd'hui l'investissement locatif sous le régime LMNP, celui de loueur meublé non-professionnel, qu'Ever Invest propose aux jeunes investisseurs.

D'autres tendances intéressent les investisseurs, comme les immeubles de rapport et les logements en colocation, nous confie Brice Barré, directeur opérationnel d'Ever Invest.

Même s'ils concernent un marché étroit, les immeubles de rapport offrent des rentabilités élevées et répondent à des objectifs patrimoniaux à long terme. Ils requièrent un gros travail d'expertise de départ, des efforts de négociation, et surtout, un suivi méticuleux des chantiers.

Les investisseurs en ligne se tournent aussi massivement vers le marché de la colocation. Le budget réaménagement/travaux est souvent inévitable pour rendre un bien louable à plusieurs locataires, atomisés dans un même espace. Or, on ne s'engage pas dans ce type de démarche locative sans support, ce qu'une start-up comme Ever Invest a compris, en accompagnant les jeunes investisseurs.

Enfin, pour les inconditionnels de l'immobilier de prestige, le marché parisien se maintient. Il reste même florissant, malgré ses envolées vertigineuses dans certains quartiers de la capitale. Il garde donc ses amateurs, même si, prix du m2 oblige, la rentabilité y est moins élevée.

Pour autant, la valeur ajoutée d'Ever Invest est de dénicher, par son expertise, des biens vraiment rentables pour ses investisseurs. La start-up est présente sur la capitale, mais aussi sur le Grand Paris et la ville de Reims, où le faible prix du m2 offre de belles rentabilités.



Dans les prochaines années, sonder et explorer toujours plus loin le marché immobilier est l'objectif que se donne la start-up, pour emmener ses jeunes investisseurs vers des investissements locatifs toujours plus attractifs.