L’aménagement intérieur, un marché en croissance depuis plusieurs années

Un marché très florissant en France

71% c'est le nombre de Français se déclarant intéressés par la décoration d'intérieur en 2018. Cette tendance est bien ancrée dans les habitudes de consommation des ménages puisqu'ils dépensent en moyenne 400€ par an dans la décoration.

Les meubles représentent la plus grande partie du marché avec 43,3% des parts. Ensuite, on trouve les luminaires et l'électroménager avec 32,1%, suivis des arts de la table (14,2%) et des objets décoratifs et du textile maison (10,4%).

Par ailleurs, avec un essor des émissions de télévision sur la décoration et une tendance à bricoler davantage, plusieurs marchés tirent leur épingle du jeu. Et si les français sont passionnés de décoration, ils investissent également dans différents secteurs complémentaires. Parmi eux on trouve la rénovation (construction d'une terrasse, aménagement d'une verrière...) et la domotique (alarmes, volets roulants, chauffage...).

Une dynamique fructueuse pour tous les acteurs du marché !

Une tendance socio-culturelle ancrée dans notre mode de vie

Aujourd'hui, notre mode de vie nous pousse à passer davantage de temps à notre domicile. Nous sommes dans un désir d'améliorer notre intérieur qui sert de plus en plus de lieu de travail avec l'arrivée en masse du télétravail.

La croissance du marché de l'aménagement intérieur est également corrélée étroitement avec la crise présente en France. Avec un coût de la vie ne cessant d'augmenter, les français mettent en place des solutions plus économes. Ils se tournent vers le bricolage : 86% des français gèrent de manière autonome leur aménagement d'intérieur (70% pour l'amélioration des espaces extérieurs, 55% pour la décoration et 49% pour les autres activités de bricolage). Ainsi, ils limitent la main d'oeuvre et les coûts associés.

Aussi, l'avènement du numérique incite les français à consommer. Déjà 15% des achats pour l'aménagement intérieur sont réalisés en ligne. Même si la majorité des achats se font en magasin, le web influence tout particulièrement les achats de décoration. Avant de se rendre en magasin, 54% des consommateurs font de la recherche et du repérage en ligne. Une tendance au numérique qui risque fort de progresser au fil du temps.

Finalement, le marché de l'aménagement fait partie des favoris en France. Notre mode de vie influence tout particulièrement ce marché avec la montée en puissance du bricolage et du numérique. Face à ce constat, la croissance du marché de l'aménagement d'intérieur se poursuivra-t-elle en 2019 ?