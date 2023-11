L’assurance vie : des fonds en euros pouvant être boostés en cette fin d’année

Fonds en euros et assurance vie : un rendement en hausse rapide ?

L'augmentation importante des taux directeurs de la banque centrale européenne, ou BCE, influe dans l'immédiat de manière positive sur l'attractivité des contrats d'assurance vie. Les obligations, mais aussi les autres actifs à revenu fixe, composent majoritairement le portefeuille des assureurs. Ainsi, avec la hausse des taux, le rendement des obligations s'accroît, même si l'effet est atténué par la prédominance d'anciennes obligations à rendement faible (2).

Selon l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le rendement global des fonds en euros a atteint 1,91 % en 2022 (1). Cette performance, qui peut sembler modeste en apparence, est pourtant une progression de près de 50 % par rapport à 2021.

Selon le cabinet Facts & Figures, la poursuite prévisible du phénomène inflationniste devrait continuer à favoriser les placements en assurance vie pour une certaine durée. Le rendement moyen des contrats pour l'année 2023 pourrait encore progresser de 50 points de base, et atteindre 2,50 % (2).

Une inflation amenée à durer La Banque centrale européenne (BCE) a récemment revu à la hausse ses prévisions d'inflation dans la zone euro pour les années 2024 (3,2 %) et 2025 (2,1 %). (3)

Pour attirer les épargnants, des acteurs du marché cherchent à promouvoir le fonds en euros de l'assurance vie en proposant des taux boostés. Parmi les contrats d'assurance vie proposant ces offres, certains contrats se distinguent et tirent leur épingle du jeu. C'est le cas du contrat d'assurance vie KOMPOZ distribué par Sicavonline.fr dont le fonds euros atteint jusqu'à 2,31% de rendement net de frais de gestion en 2022*. En cette fin d'année 2023 et sur 2024, un bonus de performance de +1,60 % net de frais sur le fonds en euros peut être attribué aux adhérents sous réserve de respecter les conditions de l'offre, qui sont mentionnées en fin d'article.

A noter que certains assureurs n'acceptaient plus que les épargnants versent 100 % de leur investissement sur le fonds en euros. Ils semblent aujourd'hui de plus en plus nombreux à lever cette barrière. C'est notamment le cas du contrat d'assurance vie KOMPOZ qui peut être souscrit avec des versements investis en 100% sur le fonds euros.

Quels critères pour choisir votre prochaine assurance vie ?

Vous envisagez de souscrire prochainement un contrat d'assurance vie ? Afin de faire votre choix, il est nécessaire d'étudier un certain nombre de caractéristiques, telles que :

la diversité des supports disponibles (fonds euros et supports supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital**) ;

(fonds euros et supports supports en unités de compte présentant un risque de perte en capital**) ; Les frais associés au contrat (souscription, versements, gestion annuelle...) ;

associés au contrat (souscription, versements, gestion annuelle...) ; Les différents modes de gestion (gestion libre, pilotée, gestion sous mandat...) ;

(gestion libre, pilotée, gestion sous mandat...) ; Les options et les garanties proposées au sein du contrat.

Dans tous les cas, il est important de vous assurer que le choix de l'allocation financière que vous réaliserez sur votre contrat d'assurance vie est cohérent avec votre situation et vos objectifs.

Par ailleurs, en profitant d'une offre à taux boosté sur ce support, les épargnants peuvent percevoir une rémunération attractive. Bien entendu, il faut pour cela qu'ils respectent les conditions de l'offre.

* Taux de rendement de 2,31 % obtenu en 2022 sur un contrat d'assurance vie avec une répartition de 30 % en fonds en euros et 70 % à 99 % en unité de compte, avec mise en place de versements programmés. Ce taux de rendement annuel 2022 est net des frais de gestion du contrat et brut des prélèvements sociaux et fiscaux, acquis au prorata temporis.

A noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

**l'investissement sur un support en unité de compte présente un risque de perte en capital. L'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Conditions de l'offre taux boosté

L'offre promotionnelle s'applique au contrat KOMPOZ en Gestion Libre pour les opérations suivantes, réalisées entre le 16/10/2023 et le 31/12/2023, et investis en tout ou partie sur le fonds en euros :

Les adhésions avec un versement initial de 500 € minimum (100 € si mise en place de versements programmés en gestion libre. L'offre promotionnelle ne s'applique pas sur les versements programmés).

Les versements libres de 100 € minimum (hors versements programmés).

Pour ces opérations, vous pouvez bénéficier sur la part affectée au support en euros d'un bonus complémentaire de rendement de +1,60 % en 2023 au prorata du temps passé sur le fonds en euros, à condition d'y être investi jusqu'au 31/12/2023, et en 2024 à condition d'être investi sur le fonds en euros jusqu'au 31/12/2024.

Pour 2023, la rémunération du taux boosté est calculée en date du 31 décembre 2023, net de frais de gestion du contrat et brut des prélèvements sociaux et fiscaux, acquis au prorata temporis du temps passé sur le fonds en euros Ageas France depuis la date d'investissement sur le fonds en euros soumis à l'offre et selon les options choisies.

Pour 2024, la rémunération du taux boosté est calculée au 31 décembre 2024, net de frais de gestion du contrat et brut des prélèvements sociaux et fiscaux, selon les options choisies.

Tout désinvestissement sur le fonds en euros, à partir du début de l'offre promotionnelle à taux boosté, ne donnera pas lieu à majoration sur le fonds en euros, à l'exception de la participation aux bénéfices attribuée au titre de l'année 2023, le cas échéant (pour un désinvestissement postérieur au 31/12/2023).

Ageas France mettra fin par anticipation à l'offre si des évolutions des dispositions réglementaires concernant les taux garantis le nécessitaient.

