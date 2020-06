L’essor des assurances vie en ligne

Les atouts historiques de l'assurance vie

L'engouement des épargnants pour l'assurance vie ne s'essouffle pas. Avec près de 1800 milliards d'euros d'encours, l'assurance vie est le principal outil d'épargne en France. Un succès qui s'explique par la souplesse de ce produit, ainsi que sa fiscalité particulièrement attractive.

Au niveau du fonctionnement général de l'assurance vie, les épargnants ont le choix entre la gestion libre (mode par défaut) ou la gestion pilotée aussi appelée gestion sous mandat. Ce deuxième mode de gestion convient aux épargnants qui souhaitent diversifier leur patrimoine, mais qui n'ont pas les compétences ou le temps pour gérer l'allocation de leur patrimoine.

L'assurance vie s'adapte aux projets financiers de tout épargnant. Que ce soit pour préparer un achat immobilier à moyen terme ou préparer sa retraite à long terme, l'épargnant peut profiter des avantages de l'assurance vie pour faire fructifier son épargne.

Les fonds euros sont toujours très plébiscités, malgré la baisse des performances ces dernières années dans le sillage des baisses des taux directeurs. Ainsi, 80 % des encours sont investis en fonds euros. La sécurité du capital investi sur ces fonds est un critère très important pour les épargnants. Aussi, la performance moyenne des fonds euro (1,30 % en 2019) demeure supérieure à celle des livrets réglementés (livret A à 0,50 %). Par ailleurs, aux côtés des fonds euros, les épargnants peuvent aussi investir en unités de compte pour diversifier (fonds d'investissement action, immobilier, etc.)

De plus, l'assurance vie permet de faire croître son capital avec un "frottement fiscal" minimal puisque seuls les prélèvements sociaux sont collectés annuellement sur les fonds euro. Et les plus-values générées sur les unités de compte ne sont pas taxées au sein de l'enveloppe tant qu'il n'y a pas de retrait (rachat). Ainsi, l'imposition ne se déclenche qu'à la sortie du contrat d'assurance vie, et il peut y avoir exonération d'impôt sur les plus-values après les 8 ans du contrat. Enfin, il y a aussi l'avantage successoral : 152 500 € d'exonération de droits de succession par bénéficiaire pour les sommes versées par le défunt avant ses 70 ans.

L'émergence des contrats d'assurance vie en ligne

Durant longtemps, les réseaux d'agences bancaires (et plus accessoirement les mutuelles) ont monopolisé la distribution des contrats d'assurance vie. Le paysage du marché des assurances vie a commencé à évoluer il y a une quinzaine d'années, avec l'arrivée des premiers courtiers en ligne spécialisés. Puis de célèbres banques en ligne ont pris le relai.

Tout en conservant les atouts historiques de l'assurance vie (garantie de l'État de 70 000 € par client par assureur, fiscalité attractive), les contrats d'assurance vie en ligne ont séduit à la fois la presse spécialisée et les épargnants bien informés par de sérieux avantages face à leurs homologues "en dur" :

Ni frais de versement, ni frais d'entrée (jusqu'à 5 % ailleurs) ;

De faibles frais de gestion annuels : entre 0,50 et 0,60 % pour les meilleures assurances vie en ligne, contre souvent plus de 0,80 % chez les acteurs traditionnels, et 0 frais d'arbitrage ;

Des fonds euros avec une performance généralement supérieure à la moyenne du marché ;

Un vaste choix d'unités de compte. Et en architecture ouverte (choix entre des fonds d'investissement de plusieurs sociétés de gestion), alors que leurs homologues "en dur" ne proposent généralement qu'une gamme d'unités de compte de la société de gestion maison ;

Des contrats gérables bien souvent 100 % en ligne (versements, arbitrages, rachats) ;

Un service client accessible par mail ou téléphone.

« Les courtiers en ligne spécialisés proposent des contrats d'assurance vie référençant un grand nombre d'unités de compte, dont les fonds indiciels (trackers), des fonds d'investissement en actions très en vogue en raison de leur bonne performance et de leurs frais de gestion très réduits » explique Ludovic Chaput, cofondateur du site Avenuedesinvestisseurs.fr.

Les assurances vie en ligne séduisent particulièrement les jeunes actifs ultra-connectés et les épargnants avisés lecteurs de la presse spécialisée (qui distingue régulièrement les contrats en ligne). Beaucoup disposent d'ailleurs également d'un compte courant dans une banque en ligne. Ceci dit, le marché de l'assurance vie est encore largement dominé par les réseaux d'agence bancaire (plus de 90 % de parts de marché). Mais les banques en ligne et les courtiers en ligne spécialisés en assurance vie gagnent du terrain chaque année.