L’importance du netlinking dans une stratégie digitale de visibilité

Considérons le web comme une ville. Votre boutique vous la voulez au fond d'une petite impasse ou sur une avenue ?

C'est là qu'entrent en jeu les stratégies digitales, avec leurs objectifs propres, leurs moyens de fonctionnement, leur efficience et leur pérennité. L'objectif est simple et commun, attirer du monde, être vu, susciter l'intérêt, bref : remplir la boutique. La transition au digital n'est pas si ancienne si on la rapporte à l'évolution du commerce en général. Tout le monde a compris l'intérêt, quel que soit son secteur d'activité, d'être présent sur la toile. Certains en sont déjà à la Xème refonte de leur site. Les réseaux sociaux ont gagné en dimension et font partie intégrante de l'écosystème marketing. A l'instar d'Adwords il s'agit d'un levier facilement actionnable, mais dont la limite est directement corrélée au budget et à la durée des campagnes. Si la publicité reste une approche sûre pour générer du trafic sur son site, la notoriété lui a damé le pion en englobant le SEA simplement comme l'une des composantes d'une stratégie digitale de visibilité. Le SEA fait partie intégrante de certains business models, pour d'autres il n'est utilisé que comme boost temporaire ou patch pour pallier des baisses de trafic naturel.

Le trafic naturel pour un accroître sa visibilité

Le mot est lâché : trafic naturel, kesako ? C'est l'ensemble des visites générées via un résultat de recherche ou via un clic sur un lien naturel. Il s'agit donc de l'ensemble du trafic généré par un autre biais que publicitaire. Le trafic naturel est essentiellement généré par les moteurs de recherche. 1er place sur Google sur un mot-clé, c'est 33% de clics des internautes, 6e place on passe à moins de 5% !

La mécanique du netlinking

La notoriété, d'une marque, d'un site ou d'une entreprise, se travaille généralement par le biais de campagnes de netlinking (acquisition de liens). Le netlinking est une activité qui requiert des compétences avancées, sous peine de s'exposer à une part de risque. Les moteurs de recherche évoluent et leurs algorithmes sanctionnent les schémas de liens artificiels de basse qualité. Ainsi, s'il était par exemple possible il y a 10 ans de construire sa réputation en s'inscrivant sur des dizaines d'annuaires, c'est en 2018 une stratégie obsolète et contre-productive. Pour construire sa notoriété aujourd'hui (comme hier) il faut de l'influence. L'influence émane de sites ayant pignon-sur-rue et une notoriété établie. Les moteurs de recherche font la chasse aux mauvais sites, un contenu pauvre ou insatisfaisant dégrade le site dans les positions de recherche sur ses mots-clés. Il en va de même pour les liens. Des liens de faible qualité, c'est-à-dire inclus dans un contenu de piètre qualité et émanant de sites mal classés n'apportent que de mauvais signaux aux robots qui scannent ces liens.

1 seul bon lien peut changer la donne

Le netlinking n'est intéressant que lorsqu'il est qualitatif et pérenne. L'aspect qualitatif du lien repose essentiellement sur deux facteurs : la notoriété du site duquel le lien émane, la qualité de l'éditorial qui inclut ce lien. D'autres facteurs influent également, comme la catégorisation de l'article, l'ancre du lien et divers aspects techniques qui font partie des points de contrôle des courtiers en Relation Presse. La stratégie RP consiste à publier des articles sur-mesure, informatifs et incluant un ou plusieurs liens vers le site ou des produits de son commanditaire. La Relation Presse offre aussi un accès direct aux influenceurs, assurant ainsi une visibilité maximale multicanale, c'est-à-dire sur le web par le biais d'articles, ainsi que sur les réseaux sociaux avec des relais ou des publications dédiées.

Les RP à portée de tous les budgets

Les grandes marques utilisent les RP de longue date. Elles présentent l'avantage de répondre à un double objectif. Accroitre la notoriété via des publications sur des supports parfaitement ciblés et générer des signaux positifs auprès des algorithmes de recherche. De plus il s'agit d'une stratégie pérenne, conforme aux préconisations des moteurs de recherche. Aujourd'hui les RP se sont démocratisées avec des sites de toutes dimensions et tous budgets proposant ce type de prestations. Elles répondent parfaitement à l'évolution des moteurs de recherche qui pousse l'ensemble des décideurs à envisager de mettre en place un linking (ensemble de liens) efficace et répondant aux guidelines de Google.