La bijouterie : un marché qui se renouvelle en 2021

La bijouterie : une envie de luxe en 2021

Après les attentats terroristes, les manifestations des gilets jaunes et les confinements liés à la pandémie de COVID-19, les bijouteries de luxe ont perdu beaucoup de clientèle à Paris. En ce début d'année 2021, les touristes étrangers manquent à l'appel. C'est pourquoi les grandes marques de bijoux développent de plus en plus leur propre réseau de vente sur Internet. D'une part, les réseaux sociaux représentent un excellent support de publicité pour la bijouterie. Par ce biais, les marques proposent des bijoux originaux, artisanaux et accessibles à une cible de clientèle élargie. Ces bijoux sont mis en valeur et portés par des influenceuses qui ont une large audience sur Instagram, Facebook, etc.

D'autre part, les marques se renouvellent en imposant des nouveaux noms sur le devant de la scène. Joëlle Jewellery, Anna Khouri, Fernando Jorge, et bien d'autres encore, revisitent les collections classiques en créant des bijoux dans l'air du temps. Ils les vendent sur Internet. Les femmes modernes peuvent désormais rivaliser d'élégance. Elles trouvent toute une gamme de bijoux personnalisés à un prix très abordable.

La bijouterie : une envie de mode en 2021

La tendance à venir de la joaillerie est portée par les jeunes créateurs. Ces derniers renouvellent l'univers des bijoux de luxe. Ainsi, les diamants naturels sont remplacés par des diamants synthétiques dans des créations beaucoup plus éco-responsables. Les colliers, bagues, bracelets et parures se fabriquent de manière plus artisanale, en série limitée et à des prix moins onéreux que ceux de la joaillerie classique. Des nouveautés apparaissent, comme les bijoux de cheveux ou les feuilles d'or qui entourent les lobes d'oreilles et s'entrelacent sur les mains. Ces créations témoignent l'envie d'un retour à la nature. En 2021, le bijou pour femme met en valeur une héroïne du quotidien à la fois intemporelle, très sensuelle et très éthique.

La bijouterie : comment résister à la tempête en 2021 ?

Dans un marché à forte concurrence, le secteur de la bijouterie fantaisie semble déjà connaître quelques turbulences. Déjà victimes, les magasins de bijoux fantaisie Agatha sont en dépôt de bilan. Ils n'ont pas survécu à la crise sanitaire et à l'essor de la vente en ligne. Actuellement, la marque de bijoux fantaisie Pandora semble conforter sa place de leader dans ce secteur très convoité. Enfin, les grands noms de la bijouterie de luxe changent leur stratégie de vente pour 2021. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Dior et Hermès envisagent de recycler leurs stocks sous de nouvelles formes dans les futures collections.