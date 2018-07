La conciergerie Airbnb : la location saisonnière en toute facilité

A qui servent les conciergeries ? A qui s'adressent-t-elles ?



Au-delà l'objectif commun de ces conciergeries qui est l'amélioration de l'hospitalité parmi les logements proposés, elles ont opté pour des modèles d'entreprises variés. Alors que certaines ont ouvert leur offre aux professionnels de la location, pour parfaire l'attractivité des biens qu'ils proposent ; d'autres se sont spécialisées dans l'accompagnement des hôtes particuliers qui mettent leurs logements en location sur des plateformes du type Airbnb ou Booking.

La catégorie de clients varie aussi. Tandis que certaines conciergeries s'intéressent prioritairement aux propriétaires de biens, d'autres proposent un accompagnement aux locataires afin de leur permettre de louer de façon parfaitement légale avec l'accord du propriétaire. C'est le cas de BnbLord qui explique les bonnes raisons de faire appel à une conciergerie Airbnb.

En ce qui concerne la couverture géographique, la majorité des conciergeries possèdent des spécificités locales. En effet, certaines sont surtout concentrées sur la région Parisienne alors que d'autres ont une plus forte présence dans l'Ouest de la France ou le Sud-Est du pays. Cela a favorisé le développement d'une expertise locale qui a permis la création de partenariat avec des acteurs touristiques locaux, grâce à la présence de membres des conciergeries à proximité de tous les biens qu'elles gèrent. Des leaders de la conciergerie comme BnbLord ont réussi à s'implanter de façon assez homogène sur une grande partie du territoire français.

Pourquoi faire appel à une conciergerie Airbnb ?



Le succès des conciergeries est assez fulgurant puisque le recours aux conciergeries a été multiplié par 25 entre 2015 et 2016, puis par 3,5 entre 2016 et 2017. Ainsi en 2017 elles ont géré près de 142 000 nuités en France.

Cela témoigne de la forte satisfaction des clients. Les deux raisons principales sont les suivantes :

- Leur expertise dans la gestion locative constitue une sérieuse plus-value pour les hôtes qui souhaitent faire louer leur bien sur les plateformes de location. Elle permet de fournir un accueil et des services à la hauteur des attentes des visiteurs. Les conciergeries sont également capables d'aider leurs hôtes dans la fixation des prix, BnbLord par exemple a mis au point un algorithme permettant à l'hôte de proposer les prix qui l'avantage le plus l'hôte.

- Le recours aux conciergeries est le moyen idéal d'accueillir plusieurs visiteurs différents sur une courte période lorsque l'hôte est lui-même en déplacement. En effet les conciergeries s'occupent d'effectuer le ménage, l'accueil et le check-out entre chaque nouveau voyageur. Ainsi les hôtes sont soulagés de la gestion de la transition d'un visiteur à un suivant, source fréquente de difficultés, et évitent les manques à gagner liés au fait de laisser son logement vacant.

Comment ça marche?



Il est possible de se rendre directement sur le site d'une conciergerie afin d'effectuer une simulation de ses gains potentiels.

Il suffit ensuite de prendre contact avec l'entreprise en question afin de valider un contrat sans engagement de durée.

En ce qui concerne les frais de conciergerie, ils représentent approximativement 20% du prix de la nuité. Il convient fréquemment d'y ajouter des frais fixes comme le ménage, mais ceux-ci sont à la charge des visiteurs.

Le développement rapide en seulement 3 ans des conciergeries est en train de transformer l'économie de la location par le biais des plateformes. Cela met en évidence l'existence d'un double besoin : de la part des hôtes, de bénéficier des conseils et de l'expertise de professionnels afin de louer leurs logements sur les plateformes. Et de la part des visiteurs, en attente d'un service d'accueil de qualité. Sur ce point, les logements gérés par les conciergeries font l'objet de commentaires et de notes proches de l'excellence, ce qui traduit leur efficacité.