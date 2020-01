La signature électronique : l’atout des entrepreneurs

La signature électronique étroitement sécurisée

Saviez-vous qu'une signature électronique a la même valeur qu'une signature manuscrite, à savoir aucune, si celle-ci n'est pas encadrée ? Pour qu'elle soit reconnue juridiquement, il faut qu'elle soit opérée sous la réglementation européenne eIDAS de 2016. Cette dernière a pour objectif de créer un climat de confiance entre les différents signataires.

Le Prestataire de Service de Confiance (PSCo)

Le Prestataire de Service de Confiance pose un cadre juridique autour de la signature électronique en toute sécurité, et ce dans toute l'Europe. Il permet de valider deux points juridiques notables, à savoir :

La reconnaissance de l'existence juridique du document signé par les deux partis. Le document, une fois signé, ne peut plus être modifié.

L'identification des signataires, assurant qu'elles ne peuvent modifier ou usurper votre identité à votre insu.

Une entreprise Prestataire de Service de Confiance qualifié selon le règlement eIDAS, peut ainsi vous proposer des échanges numériques conformes, équitables et en toute sécurité.

Connaissez-vous l'organisation agile ?

La signature électronique remet en compte la fluctuation des échanges, qui sont accélérés et opérés à l'instant T. Après tout, il ne suffit que d'une surface numérique, telle qu'un ordinateur, une tablette, un smartphone ou une phablette, pour opérer en quelques secondes une opération qui en aurait pris... beaucoup plus.

Des échanges pour une meilleure expansion

En intégrant les échanges numériques au mode de vie des entreprises, ils font gagner un temps précieux aux entreprises, dans différents pôles en même temps ! Entre l'impression, la signature manuscrite, l'envoi postal et l'attente du retour... Une entreprise n'a parfois pas le temps. Sans oublier que le papier demande d'être archivé par vos collaborateurs, avant d'être stocké et de prendre de la place dans vos bureaux, pour de longues années.

Et pour ceux qui doutent encore de ne pas retrouver les documents, le partage est instantané pour tous les collaborateurs, grâce à une plateforme dédiée. Ainsi, votre entreprise et vos partenaires, BtoB ou BtoC, y accèdent en quelques clics.

Pour vous convaincre, prenons quelques exemples. Imaginez qu'un RH n'ait plus besoin d'envoyer des contrats de travail par la poste, qu'un manager puisse signer à distance un contrat de partenariat pour un collaborateur sur le terrain, etc. L'immédiateté de la signature électronique est aujourd'hui un gain de temps précieux pour tous, ainsi qu'une marque de modernité de votre entreprise. Une véritable plus-value auprès de vos partenaires.

L'importance des économies récoltées

En restant au format papier, les entreprises perdent de l'argent dans les équipements, en papier et en superficie d'espace de travail. Avec des centaines (et parfois des milliers !) de contrats signés par les entreprises chaque année, le prix du stylo par collaborateur revient plus cher qu'on ne le suppose.

Il ne faut pas oublier non plus le gain de temps dans l'exécution des tâches. En menant de front des centaines de contrats par jour, devant paginer ou signer chaque page une par une de nombreux contrats, de nombreux collaborateurs perdent du temps dans une tâche fastidieuse. La signature électronique permet d'optimiser son temps de travail, pour réaliser des missions en quelques heures, et non plus en plusieurs jours.

La traçabilité

La signature électronique, à la différence de la manuscrite, permet de retrouver ses documents signés en quelques secondes, grâce au développement de plateformes sécurisées dédiées. Sans oublier que la perte de documents importants n'est plus de mise, puisque l'erreur humaine de perte ou de destruction de documents est quasi inexistante. C'est un avantage qui n'est pas pris à la légère, surtout quand certains documents représentent des contrats à plusieurs milliers d'euros.

Une entreprise qui prend soin de son environnement

En adoptant la signature électronique, les entreprises sont aussi plus responsables vis-à-vis de l'environnement. Bien qu'elle ne soit pas la réponse à notre crise environnementale globale, elle reste cependant une solution de recours pour limiter la déforestation.

Il s'agit de ne plus hésiter à changer les habitudes des grandes PME, et de convaincre les nouveaux entrepreneurs d'adopter un business en phase avec notre génération, de plus en plus phygital.