17e Congrès de Régions de France : rendez-vous le 30 septembre à Montpellier

Sous la houlette de Carole Delga, Régions de France a donné rendez-vous à Jean Castex le 30 septembre prochain au Parc des Expositions de Montpellier pour la 17e édition de son congrès annuel. Lors de cette journée d'échanges publics sur l'avenir des régions, les élus régionaux de France y retrouveront le Premier ministre autour du thème « Vers une République de la confiance », soulignant la nécessité pour l'État et les régions de travailler main dans la main.

À quelques mois de la course à l'Élysée, les présidents de régions, élus ou réélus en juin dernier, réaffirmeront leur vision et leurs attentes sur la relance, la décentralisation, la lutte contre le chômage, la transition écologique et plus globalement le partenariat avec le gouvernement. Parmi les sujets à l'ordre du jour, il sera notamment question de la place des régions dans la suite de la mise en œuvre du plan France Relance et du plan Investissement 2030, ainsi que dans le plan en faveur de l'emploi. Il sera aussi question des contrats de plan État-Région, de leur volet infrastructures et de l'évolution du modèle économique des transports qui pourrait trouver une réponse dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2022.

À cette occasion, Carole Delga, nouvelle présidente de Régions de France et présidente de la Région Occitanie, s'exprimera sur l'activité des régions après la crise, sur la nécessité d'initier une nouvelle ère de la décentralisation et livrera la feuille de route politique des régions.

Des réponses attendues du gouvernement

« De nombreux sujets sont sur la table », indique Jules Nyssen, délégué général de Régions de France pour qui les réponses du Premier Ministre sont très attendues pas les régions. « C'est le dernier Congrès des Régions avant l'élection présidentielle d'avril 2022, mais c'est le premier après les élections régionales. Ce congrès peut être l'occasion de tracer des lignes directrices. Les régions ont confiance dans la volonté de dialogue du Premier ministre. » Mais, prudent, il ajoute « la réponse se trouvera dans les annonces concrètes qui seront faites. »

Un large panel d'invités, dont le président du Sénat Gérard Larcher, le maire de Montpellier Michael Delafosse et les présidents de l'Assemblée des départements de France (ADF) et de l'Association des maires de France (AMF), réunis avec Régions de France sous la bannière Territoires Unis, viendront livrer leur vision de la France des territoires et débattre avec le public. Au cours de la matinée, l'écrivain Sylvain Tesson, auteur de nombreux romans à succès - fruits de ses pérégrinations dans l'Hexagone notamment - et géographe de formation, partagera à son tour son regard sur les territoires.

S'inscrire au Congrès des régions de France (ouvert au public) et consulter le programme de l'événement

Informations pratiques :

Jeudi 30 septembre 2021 à partir de 9h

Parc des Expositions de Montpellier (Entrée Nord) / Route de la Foire à Pérols

Passe sanitaire obligatoire

Congrès diffusé en direct sur le site de Régions de France